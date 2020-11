Kad 2016. gadā pasaule ar aizturētu elpu sekoja līdzi ASV prezidenta vēlēšanām, saucot tās par visgrūtāk paredzamajām valsts vēsturē, neviens pat ļaunākajos murgos nevarēja iztēloties situāciju valstī tikai pēc nieka četriem gadiem... Vēlēšanu tradīcija amerikāņiem ir ārkārtīgi svarīga – kā zināms, tā sākas jau no skolas gadiem, ievēlot skolēnu padomes prezidentu. Bijušā ASV prezidenta Džordža Buša juniora priekšvēlēšanu kampaņai veltītajā dokumentālajā filmā "Journeys with George" (2002) medija "The Guardian" žurnālists Ričards Volfs norāda, ka "vēlēšanas ir izklaides un informācijas sajaukums – tās ietver cilvēcisku ziņkārību, lielas likmes, lielu spēli... tur ir viss, lai tas kļūtu par izcilāko stāstu pasaulē". Līdzīgās domās ir arī amerikāņu kino veidotāji, kas ASV prezidentiem un vēlēšanu peripetijām veltījuši daudzus kinodarbus vairāku desmitu gadu periodā, no bezrūpīgām komēdijām līdz drūmiem postapokaliptiskas nākotnes pareģojumiem.

Kas īsti ir vēlēšanu filma? Vai šāds žanrs vispār eksistē? Te varētu nerunāt par reālo prezidentu biogrāfijai veltītajām filmām, kas ietver tādus labi zināmus darbus kā Olivera Stouna "JFK" (1991), "Nixon" (1995) un "W." (2008), Rona Hovarda "Frost/Nixon" (2008) vai Stīvena Spīlberga "Lincoln" (2012), – jo īpaši tāpēc, ka katra no šīm filmām ir par kādu noteiktu tēmu, kas saistīta ar minēto prezidentu. Teiksim, Stouna "JFK" ir veltīta Kenedija slepkavības atšķetināšanai, tikmēr Spīlberga vēsturiskā drāma vēsta par verdzības atcelšanu un demokratizācijas procesiem ASV 19. gadsimta otrajā pusē. Daudzās citās lieliskās filmās prezidenta vēlēšanu process ir fonā kā ārkārtīgi svarīga laikmeta iezīme – runājot par tām pārmaiņām sabiedrībā un cilvēku domāšanā, ko atnesis konkrētā prezidenta darbības laiks.