Gatavojoties pazīstamā režisora Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" pirmizrādei šī gada 30. janvārī, klajā laists "Runājošo suņu dziesmas" jeb "Maskačkas himnas" videoklips. Dziesmu dzied Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs, kurš filmā ierunājis suņa Bosa lomu, bet par instrumentālo noformējumu parūpējusies grupa "Jūk".

"Animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" man atgādina bērnību, kad apkārt bija daudz jaunbūvju un mēs, bariņš sīko, mēdzām blandīties pa būvlaukumiem un aizliegtām teritorijām, tāds brīvības gars jūtams arī filmā. Un otra filmas vērtība ir kadri, kuros var atpazīt Brīvības ielu, reālu māju stūrus, savu Rīgu," emocijās par gaidāmo animācijas filmu dalās aktieris un filmas tituldziesmas izpildītājs Andris Keišs.

Dziesmas mūzikas un teksta autors ir viens no pašmāju alternatīvās mūzikas spilgtākajiem pārstāvjiem Edgars Šubrovskis, kurš Latvijas mūzikas mīļotājiem zināms kā grupu "Hospitāļu iela" un ansamblis "Manta" līderis. Viņš skaņdarbu radījis, domājot par to kā dziesmu, kas varētu skanēt no kāda Maskavas forštates koka mājas atvērta loga.

"Domājot par filmas tituldziesmu, man uzreiz bija skaidrs, ka tās autoram noteikti jābūt Edgaram. Viņa dziesmu teksti gan grupai "Hospitāļu iela", gan ansamblim "Manta" izceļas ar trāpīgu pilsētvides raksturojumu. Arī "Runājošo suņu dziesmā" viņam ir izdevies uzburt Maskačkas būtību, rotaļājoties ar tās šarmu un asumiņu, iepinot gan treniņbikses un burlakus, gan profesorus un studentes uz velosipēdiem," par dziesmu stāsta filmas režisors Edmunds Jansons, kurš skatītāju mīlestību iekarojis ar iemīļotajām animācijas īsfilmām "Lupatiņi" un "Bize un Neguļa".

Režisora pirmās pilnmetrāžas animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" sižets balstīts latviešu rakstnieces Luīzes Pastores grāmatā bērniem "Maskačkas stāsts". Filma tiek solīta kā aizraujošs piedzīvojumu stāsts par neparastu draudzību starp runājošiem suņiem un bērniem, kuri tic brīnumiem un nebaidās uzdrīkstēties. Ņemot vērā, ka filmā atainotie notikumi risinās mūsdienās, vienā no Rīgas noslēpumainākajiem rajoniem, Maskavas priekšpilsētā jeb Maskačkā, filmas tituldziesma neoficiāli jau nodēvēta par tās himnu. Ainas no gaidāmās animācijas filmas redzamas arī dziesmas videoklipā.

Filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" tapusi animācijas studijā "Atom Art" sadarbībā ar Polijas studiju "Letko", Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei". Filmas māksliniece ir Elīna Brasliņa, scenārija autore – Līga Gaisa, producente – Sabīne Andersone. Savukārt lomas filmā ierunājuši aktieri Andris Keišs, Gatis Gāga, Kaspars Znotiņš, Nora Džumā, Eduards Olekts, Baiba Broka, Eduards Zilberts, Māra Liniņa u.c.

Jau ziņots, ka animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" pie kino skatītājiem visā Latvijā nonāks 1. februārī.