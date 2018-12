Norisināsies jau 14. kinolektorijs 'Tas, ko Tu nedrīksti nezināt'

Jau 14. reizi norisināsies LKA Rīgas Kino muzeja un kinoteātra "Splendid Palace" rīkotais kinolektorijs "Tas, ko Tu nedrīksti nezināt", 6 seansos izrādot kino vēsturē nozīmīgas filmas, pirms kurām būs lekcija, portālu "Delfi" informē Rīgas Kino muzeja kuratore Agnese Logina.

2019. gada kinolektorija tēma ir ilūzija par ilūziju, un šajā programmā ir iekļautas filmas, kas apskata dzīvi ilūziju ietekmē un izaugšanu no tām. Filmu programma tika izveidota, meklējot līdzsvaru starp labāk zināmām kino klasikas vienībām un tādām filmām, kas daudziem skatītājiem varētu būt jaunatklājums.

Pirmais seanss norisināsies 9. janvārī: kinolektorija jauno sezonu atklās amerikāņu kino klasiķa Duglasa Sērka melodrāma "Viss, ko ļauj debesis", kas ir stāsts par sievietes dzīvi pēc vīra nāves 1950. gadu Amerikā, kur joprojām ir ļoti stingras dzimumu lomas. Pirms filmas – kino kritiķes un zinātnieces Ditas Rietumas lekcija.

23. janvārī būs iespējams noskatīties latviešu dokumentālā kino klasiku – joprojām aktuālo Jura Podnieka filmu "Vai viegli būt jaunam?", kas tiks izrādīta oriģinālajā formātā no 35 mm filmu lentes. Pirms filmas – vēsturnieka Kaspara Zeļļa lekcija.

Februārī būs iespējams noskatīties divas filmas. 6. februārī uzmanība tiks pievērsta vācu kino režisora Vima Vendersa mazāk zināmajai ceļa filmu triloģijai un tās otrajai filma – "Aplamā kustība", precīzam un skaudram pirmās pēckara Vācijas paaudzes portretam 1970. gados, lektors – kino teorētiķis Viktors Freibergs. Savukārt 20. februārī piedāvāsim noskatīties labi zināmo Stenlija Kubrika filmu "Pilns bruņojums" – skarbs stāsts par jaunajiem karavīriem, kas nokļūst Vjetnamas karā, un par šo filmu runās kino režisors un teorētiķis Dāvis Sīmanis.

Kinolektorijs noslēgsies martā. 6. martā uz "Splendid Palace" ekrāna būs unikāla iespēja noskatīties franču jaunā viļņa režisora un kino kritiķa Žaka Riveta pilnmetrāžas debiju "Parīze pieder mums", kas vēsta par Parīzi 1950. gadu beigās, iemūžinot viegli paranoisko sajūtu, kas raksturo šo desmitgadi. Pirms filmas būs kino zinātnieces Zanes Balčus lekcija. Savukārt noslēdzošā filma 20. martā būs zviedru režisora Roja Andersona pirmā pilnmetrāžas spēlfilma pēc 25 gadu radošās pauzes – "Dziesmas no otrā stāva". Šī filma, kas sastāv no šķietami savstarpēji nesaistītām epizodēm no kādas lielpilsētas dzīves, ir traģikomisks, pašironisks un pārlaicīgs skats uz mūsdienu pasauli, un par filmu runās kino kritiķe un kuratore Daira Āboliņa.

Visi seansi norisināsies kinoteātrī "Splendid Palace" (Elizabetes 61, Rīga), seansu sākums – pulksten 19.00.

Abonements uz visu lektorija ciklu jau ir pieejams, un to ir iespējams iegādāties kinoteātra "Splendid Palace" kasēs un mājaslapā. Savukārt individuālās biļetes būs iespējams iegādāties no janvāra sākuma.