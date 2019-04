Norisināsies tradicionālais 4. maija bezmaksas Latvijas filmu maratons

Tradicionāli 4. maija Latvijas filmu maratona noslēgums iziet ārpus kinozālēm, uz "Splendid Palace" priekšpagalmu, kur līdz ar tumsas iestāšanos sākas brīvdabas seanss. Šogad arī nakts seansa ieskaņas koncerts atgādinās par Simtgades kino – no pulksten 21.00 pie kinoteātra ieejas muzicēs "Jauno Jāņu orķestris" un Juris Kaukulis, kurš komponējis skaņu celiņu Simtgades filmai "Saule brauca debesīs". No pulksten 21.45 turpat uz sienas varēs arī noskatīties Latvijas zīmētās animācijas klasiķes Rozes Stiebras jaunāko pilnmetrāžas filmu, kas pirmizrādi piedzīvoja tieši Latvijas jubilejas dienās – 2018. gada novembrī.

Šogad Nacionālais Kino centrs 4. maija Latvijas filmu maratona ietvaros sadarbojas ar apvienību "Kinopunkts", kura jau vairāk nekā gadu izrāda visā Latvijā Simtgades filmas, un arī šajos svētkos notiek četri īpašie Simtgades seansu cikli, katrs savā novadā – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Zemgalē. Liepājas muzeja dārzā 4. maijā no pulksten 13.00 varēs noskatīties filmas "Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi", "Paradīze '89", "Homo novus" un "1906", Ogres muzejs no pulksren 12.00 demonstrēs filmas "Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi", "Ievainotais jātnieks", "Dziesmuvara" un "Turpinājums", Latgales seansi notiks Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, kur no pulksten 11.00 demonstrēs Simtgades spēlfilmas "Bille", "Homo novus" un "1906", bet Zemgales seansi plānoti Dobeles kultūras namā, kur no pulksten 14.00 varēs noskatīties filmas "Saule brauca debesīs", "Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi", "Lustrum" un "1906".

Ar "Kinopunkta" palīdzību 4. maijā daudzviet Latvijā tiks demonstrētas arī citas filmas – aizkustinoši patriotiskā un vienlaikus mākslinieciski izcilā dokumentālā īsfilma "Lidija" (režisors Andrejs Verhoustinskis, VFS Films), izsmeļošais Dziesmu svētku vēstures pētījums "Dziesmuvara" (režisors Askolds Saulītis) un arī Rīgas maratonā plānotā leļļu animācijas programma no studijas "Animācijas Brigāde". Šādi seansi tieši 4. maijā notiks Gulbenē, Vidrižos, Lielvircavā, Subatē, Penkulē, Suntažos, Durbē, Zaļeniekos, Valgundē, Carnikavā, Baltinavā, Rēzeknes novada Lendžos un citur, bet "Kinopunkts" palīdz reģionu iedzīvotājiem tikt pie Latvijas kino arī citos datumos, un nākamais lielākais filmu izrādīšanas vilnis sagaidāms 18. maijā, Muzeju naktī.

Informācija par Latvijas filmu maratona programmu un atsevišķām filmām pieejama Nacionālā Kino centra mājaslapā.