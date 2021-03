Nosauktas 2020. gada sliktākās filmas – 'Zelta aveņu' nominantes

Tradicionāli pirms ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominantu paziņošanas nosauktas arī ne pārāk prestižās balvas "Zelta avene" pretendentes – aizvadtā gada sliktākās filmas. Šogad nomināciju līderes ir "Universal" grāvējs "Dolittle" ("Dūlitls") un erotiskā drāma "365 Days" ("365 dienas").

Filma "Dolittle" uz balvu pretendē sešās kategorijās, tai skaitā "Sliktākā filma".Tā nominēta arī kā sliktākais rimeiks, sliktākais aktieris – par Roberta Daunija Juniora tēlojumu, sliktākais režisors, sliktākais scenārijs un sliktākā kombinācija uz ekrāna.

Tikpat daudz – sešas nominācijas – saņēmusi poļu versija par "Fifty Shades of Grey" – filma "365 Days" – erotiskā drāma ar visai apšaubāmu vēstījumu par kādas jaunas sievietes nolaupīšanu. Tā tik ļoti nokaitināja skatītājus, ka pret to tika izvērsta kampaņa, lai tā tiktu izņemta no populārais straumēšanas servisa "Netflix".

Nominācijas piecās kategorijās saņēmusi filma "The Fantasy Island", bet dziedātājas Sia debija kino režijā – filma "Music" – tikusi pie četrām nominācijām.

Atgādinām, ka pirmās "Zelta avenes" 1980. gada sliktākajām filmām tika pasniegtas balvas dibinātāja publicista Džona Vilsona nama dzīvojamajā istabā. Ceremonijā klāt bijuši vien trīs cilvēki. Tradīcija šajos gados vērsusies plašumā. Pēdējos gados par "Zelta avenes" filmām balso aptuveni 650 žurnālisti no 45 ASV štatiem un 19 citām valstīm, bet par nominantiem un balvas saņēmējiem ziņo lielākie mediji – BBC, CNN un citi.

Uzvarētājiem tiek pasniegta apzeltīta plastmasas figūriņa 5 ASV dolāru vērtībā, tomēr retais ir drosmīgs ierasties pasākumā un saņemt šo balvu.

2020. gada nomināciju saraksts

Sliktākā filma:

"365 Days";

"Absolute Proof";

"Dolittle";

"Fantasy Island";

"Music".

Sliktākais aktieris

Roberts Daunijs Juniors (Robert Downey, Jr.) – "Dolittle";

Maiks Lindels (Mike Lindell/ The "My Pillow" Guy) – "Absolute Proof";

Maikls Morone (Michele Morrone) – "365 Days";

Adams Sandlers (Adam Sandler) – "Hubie Halloween";

Deivids Speids (David Spade) - "The Wrong Missy".

Sliktākā aktrise:

Anne Hataveja (Anne Hathaway) – "The Last Thing He Wanted" un "Roald Dahl's The Witches";

Keitija Holmsa (Katie Holmes) – "Brahms: The Boy II" un "The Secret: Dare to Dream"

Keita Hadsone (Kate Hudson) – "Music";

Lorēna Lapkus (Lauren Lapkus) – "The Wrong Missy";

Anna Marija Šeklucka (Anna-Maria Sieklucka) – "365 Days".

Sliktākā aktrise otrā plāna lomā:

Glena Klouza (Glenn Close) – "Hillbilly Elegy";

Lusija Heila (Lucy Hale) – "Fantasy Island";

Maggie Q – "Fantasy Island";

Kristena Viga (Kristen Wiig) – "Wonder Woman 1984";

Madija Zīglere (Maddie Ziegler) – "Music".

Sliktākais aktieris otrā plāna lomā:

Čevijs Čeiss (Chevy Chase) - "The Very Excellent Mr. Dundee";

Rudijs Džuliani – "Borat, Subsequent Movie-Film";

Šaija Lebufs (Shia LeBeouf) – "The Tax Collector";

Arnolds Švarcnēgers (Arnold Schwarzeneggar) – "Iron Mask";

Brūss Viliss (Bruce Willis) - "Breach, Hard Kill" un "Survive the Night".

Sliktākā kombinācija uz ekrāna:

Marija Bakalova un Rudijs Džuliani (Maria Bakalova & Rudy Giuliani) – "Borat Subsequent Movie-Film";

Roberts Daunijs Juniors un viņa šķībais velsiešu akcents – "Dolittle";

Harisons Fords un viņa absolūti neīstais suns – "Call of the Wild";

Lorēna Lapkus un Deivids Speids – "The Wrong Missy";

Adams Sandlers un viņa balss – "Hubie Halloween".

Sliktākais režisors:

Čārlzs Bends – "All 3 Barbie & Kendra movies"

Bārbara Bjalova un Tomašs Mandess (Barbara Bialowas & Tomasz Mandes) – "365 Days";

Stīvens Gahans (Stephen Gaghan) – "Dolittle";

Rons Hovards (Ron Howard) – "Hillbilly Elegy";

Sia – "Music".

Sliktākais scenārijs:

"365 Days";

"All 3 Barbie & Kendra Movies";

"Dolittle";

"Fantasy Island";

"Hillbilly Elegy".

Sliktākais rimeiks, kopija vai turpinājums:

"365 Days";

"Dolittle";

"Fantasy Island";

"Hubie Halloween";

"Wonder Woman 1984".