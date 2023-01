Nosauktas 2022. gada sliktākā filmas – 'Zelta aveņu' nominantes

Dienu pirms ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominantu izziņošanas nosauktas arī kino antibalvas – "Zelta avene" - nominācijas. Līderpozīciju šogad ieņem biogrāfiskā drāma "Blonde" par leģendāro aktrisi Merilinu Monro, kas pretendē uz zelta krāsas plastmasas figūriņu astoņās kategorijās.

Straumēšanas giganta "Netflix" paspārnē tapusī kinolente pretendē uz balvu kategorijās: "Sliktākā filma", "Sliktākais rimeiks, kopija vai turpinājums", "Sliktākais scenārijs", "Siktākais režisors", – Endrjū Dominiks, "Siktākais aktieris otrā plāna lomā" – Ksavjē Semjuels, kā arī "Sliktākā kombinācija uz ekrāna" – Endrjū Dominiks un viņa problēmas ar sievietēm.

Ar septiņām nominācijām filmai "Blonde" seko repera un dziedātāja Machine Gun Kelly veidotā komēdija "Good Mourning", kas pretendē gan uz sliktākās filmas, gan sliktākā scenārija "aveni". Pats Machine Gun Kelly nominēts gan sliktākās režijas, gan sliktākās aktierspēles, gan sliktākās kombinācijas uz ekrāna kategorijās (kopā ar otru režisoru un scenārija autoru – Mod Sun).

Kategorijā "Sliktākā filma" uz "Zelta aveni" pretendē arī fantāzijas piedzīvojumu filma "The King's Daughter", supervaroņu filma "Morbius", kā arī "Disneja" studijas klasiskās animācijas filmas "Pinocchio" rimeiks.

Pie "Zelta avenes" kauna šogad ticis arī izcilais aktieris, divas reizes ar "Oskara" balvu godalgotais Toms Henkss. Viņš nominēts gan par tēvoča Džepeto lomu filmā "Pinocchio", gan arī par pulkveža Toma Pārkera lomu biogrāfiskajā filmā "Elvis". Jāpiebilst, ka kopumā Baza Lurmena biogrāfiskā filma par Elvisu Presliju bauda kino kritiķu un industrijas labvēlību un tiek nominēta un saņem dažādas prestižas balvas.

"Zelta avenes" tiek pasniegtas kopš 1980. gada. Paši organizatori balvu sauc par "Oskara" neglīto brālēnu un tā tradicionāli tiek pasniegta dienu pirms prestižās ASV Kinoakadēmijas ceremonijas. Šogad "Zelta avenes" uzvarētāji tiks nosaukti 11. martā.

Pirmoreiz balvas sliktākajām filmām tika pasniegtas pirms vairāk nekā 40 gadiem," dibinātāja publicista Džona Vilsona nama dzīvojamajā istabā. Ceremonijā klāt bijuši vien trīs cilvēki. Tradīcija šajos gados vērsusies plašumā. Pēdējos gados par "Zelta avenes" filmām balso aptuveni 650 žurnālisti no 45 ASV štatiem un 19 citām valstīm, bet par nominantiem un balvas saņēmējiem ziņo lielākie mediji – BBC, CNN un citi.

Uzvarētājiem tiek pasniegta apzeltīta plastmasas figūriņa 5 ASV dolāru vērtībā, tomēr retais ir drosmīgs ierasties pasākumā un saņemt šo balvu.

"Zelta avene 2022"



"Sliktākā filma":



"Blonde";

"Good Mourning";

"The King's Daughter";

"Morbius";

"Pinocchio".

Sliktākais režisors:



Džads Apatovs (Judd Apatow) - "The Bubble";

Endrjū Dominiks (Andrew Dominik) – "Blonde";

Deniels Espinoza (Daniel Espinosa) – "Morbius";

Machine Gun Kelly & Mod Sun - "Good Mourning";

Roberts Zemekis (Robert Zemeckis) – "Pinocchio".

Sliktākais aktieris:

Pīts Deividsons (Pete Davidson) – "Marmaduk" (tikai balss);

Toms Henkss (Tom Hanks) – "Pinocchio";

Machine Gun Kelly - "Good Mourning";

Džareds Leto (Jared Leto) – "Morbius";

Silvestrs Stallone (Sylvester Stallone) – "Samaritan".



Sliktākā aktrise:

Raiena Kīra Armstronga (Ryan Kiera Armstrong) - "Firestarter";

Brausa Dallasa Hovarda (Bryce Dallas Howard) - "Jurassic World Dominion";

Daiena Kītona (Diane Keaton) - "Mack & Rita";

Kaja Skoldelario (Kaya Scodelari) - "The King's Daughter";

Alīsija Silverstona (Alicia Silverstone) - "The Requin".

Sliktākais aktieris otrā plāna lomā:

Pīts Deividsons (Pete Davidson) - "Good Mourning";

Toms Henkss (Tom Hanks) – "Elvis";

Lsavjē Semjuels (Xavier Samuel) – "Blonde";

Mod Sun - "Good Mourning";

Evans Viljamss (Evan Williams) – "Blonde".

Sliktākā aktrise otrā plāna lomā:

Adrija Arjona (Adria Arjona) – "Morbius";

Fan Bingbing- "The 355" un "The King's Daughter";

Lorēna Brako (Lorraine Bracco) – "Pinocchio" (tikai balss);

Penelope Krusa (Penelope Cruz) - "The 355";

Mira Sorvino - "Lamborghini: The Man Behind the Legend".

Sliktākā kombinācija uz ekrāna:

Visi vēsturiskie tēli no sagrozītās Baltā nama guļamistabas ainas - "Blonde";

Režisors Endrjū Dominiks un viņa problēmas ar sievietēm – "Blonde";

Aktieris Toms Henkss, viņa lateksa seja un absurdais akcents – "Elvis";

Machine Gun Kelly un Mod Sun - "Good Mourning";

Abi filmas "365 Days" turpinājumi.

Sliktākais rimeiks, kopija vai turpinājums:



"Blonde";

"365 Days: This Day" un "The Next 365 Days";

"Firestarter";

"Jurassic World Dominion";

"Pinocchio".

Siktākais scenārijs:

"Blonde";

"Good Mourning";

Jurassic World Dominion";

"Morbius";

"Pinocchio".