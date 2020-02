Nosauktas gada sliktākās filmas. Līderis – mūzikls 'Kaķi'

Dienu pirms "Oskara" balvas pasniegšanas ceremonijas nosauktas arī gada sliktākās filmas, kas šogad uz savu balvu – "Zelta aveni" – pretendēs 11 kategorijās. Absolūts nomināciju līderis šogad ir mūzikls "Cats" ("Kaķi"), kas apkaunojošajai balvai saņēmis deviņas nominācijas, tai skaitā kategorijā "Sliktākā filma".

Šogad nominanti tikuši izziņoti salīdzinoši vēlu. Pēc tradīcijas "Zelta avenēm" dienu pirms "Oskara" balvas ceremonijas jau vajadzētu būt pasniegtām, taču šogad jau otro reizi sliktāko filmu ceremonija notiks jau pēc "Oskariem". Šogad "Zelta aveņu" pasniegšanas tradīcija svin jau 40. jubileju, turklāt šogad tā pirmo reizi tiks demonstrēta televīzijā.

Kā minēts, "Zelta aveņu" nomināciju līderis ir lielbudžeta ekrāna mūzikls "Cats", kura pamatā ir tāda paša nosaukuma leģendārais Endrju Loida Vēbera darbs. Jaunā filma, kuras režisors ir Toms Hūpers (Tom Hooper), neskatoties uz grandiozo zvaigžņu plejādi, jau līdz ar pirmā treilera publicēšanu piedzīvojusi kritiķu nievas un iznīcinošas recenzijas. Toms Hūpers, kurš pirms vairāk nekā 10 gadiem saņēma "Oskaru" par savu filmu "King's Speech" ("Karaļa runa"), nu pretendē uz "Zelta aveni" kategorijā "Sliktākais režisors".

Tāpat "Cats" tikusi pie vairākām nominācijām par nebaudāmiem aktierdarbiem, tai skaitā kategorijā "Sliktākā ekrāna kombinācija" ("Worst Screen Combo") par "jebkuru puscilvēka – pus spalvu kamola salikumu" šajā filmā. Tāpat ar "Zelta avenes" nomināciju apveltīts "Cats" scenārijs.

Pie vairākām nominācijām tikušas arī komēdija "A Madea Family Funeral" un jaunākā no Rembo sērijām "Rambo: Last Blood". Abas tikušas pie astoņām "Zelta aveņu" nominācijām, tās nominētas arī galvenajā – sliktākās filmas kategorijā.

Uz sliktākās filmas titulu pretendē arī "Limp Bizkit" līdera Freda Dērsta veidotā filma "The Fanatic". Pats Dērsts iekļuvis sliktāko režisoru pretendentu pulkā, bet galvenās lomas atveidotājs Džons Travolta nominēts kategorijā "Sliktākais aktieris", kā arī "Sliktākā ekrāna kombinācija" par "jebkuru scenāriju, ko viņš akceptē".

Sliktāko filmu sarakstā ir arī šausmu filma "The Haunting of Sharon Tate", kas ievērojami bezgaumīgākā veidā nekā Kventins Tarantino savā "Once Upon a Time in Hollywood" vēsta par 1969. gadā notikušajām Mensona bandas zvērībām Holivudā un aktrises Šāronas Teitas nāvi. Nomināciju "Zelta avenei" saņēmusi arī Šāronas Teitas atveidotāja šajā filmā – Hilarija Dafa.

Atgādinām, ka pirmās "Zelta avenes" 1980. gada sliktākajām filmām tika pasniegtas balvas dibinātāja publicista Džona Vilsona nama dzīvojamajā istabā. Ceremonijā klāt bijuši vien trīs cilvēki. Tradīcija šajos gados vērsusies plašumā. Pēdējos gados par "Zelta avenes" filmām balso aptuveni 650 žurnālisti no 45 ASV štatiem un 19 citām valstīm, bet par nominantiem un balvas saņēmējiem ziņo lielākie mediji – BBC, CNN un citi. Kā minēts, 2020. gadā "Zelta aveņu" ceremonija pirmo reizi tiks rādīta TV.

Uzvarētājiem tiek pasniegta apzeltīta plastmasas figūriņa 5 ASV dolāru vērtībā, tomēr retais ir drosmīgs ierasties pasākumā un saņemt šo balvu.