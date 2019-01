22. janvārī Losandželosā izziņoti ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominanti, noslēdzot pērnā gada kino sasniegumu izvērtēšanu un nosaucot pašus labākos.

Visvairāk nomināciju saņēmušas divas ne Holivudā tapušās filmas – britu "The Favourite" (Favorīte) un meksikāņu – amerikāņu "Roma". Abas filmas uz "Oskara" balvu pretendē 10 kategorijās.

Bredlija Kūpera debija režijā – "Star is Born" (Zvaigzne ir dzimusi) – "Oskariem" nominēta astoņās kategorijās, tai skaitā "Labākais aktieris" un "Labākā aktrise" – pats Kūpers un popdziedātāja Lady Gaga. Tāpat astoņās kategorijās uz "Oskara" balvu pretendē filma "Vice" par vienu no ietekmīgākajiem viceprezidentiem ASV vēsturē – Diku Čeiniju. Savukārt supervaroņu kases grāvējs "Black Panther" (Melnā pantera) prestižajām balvām nominēts septiņās kategorijās.

Kategorijā "Labākā filma" šogad nominēta "Green Book" (Ceļvedis), kas parādās teju visās galvenajās kategorijās. Galvenajam "Oskaram" izvirzītas arī jau minētās nomināciju līderes – "The Favourite" par 18. gadsimta Angliju un tobrīd valdošo karalieni Annu, kā arī "A Star is Born" un "Vice".

Labākās filmas "Oskaram" nominēta arī jau "Zelta globusu" ieguvusī filma "Bohemian Rhapsody" (Bohemista rapsodija), kā arī "BlacKkKlansman" (Melnais KKKlanmens).

Zīmīgi, ka šogad uz labākās filmas godu pretendē arī filma "Roma" – Alfonso Kuarona veidotais darbs spāņu valodā, kas nominēts arī kategorijā "Labākā filma svešvalodā". Tā ir arī pirmā "Netflix" servisa veidotā filma, kas nominēta "Oskaram" galvenajā – labākās filmas kategorijā. Vēsturiski nozīmīga nominācija šajā kategorijā ir arī filmai "Black Panther" (Melnā pantera), kas ir pirmais "Marvel" supervaroņu kinodarbs, kas nominēts galvenajam "Oskaram".

Par labākā režisora godu cīnīsies Spaiks Lī par filmu "BlacKkKlansman", Jorgos Lantimos par "The Favourite", Adams Makkijs par "Vice", kā arī meksikāņu režisors Alfonso Kuarons par "Roma" un poļu režisors Pāvels Pavlikovskis par "Cold War" (Aukstais karš), kas "Oskaram" nominēta katgeorijā "Labākā filma svešvalodā".

Kategorijā "Labākā aktrise" nominētas aktrises Glena Klouza par galveno lomu filmā "The Wife", Olīvija Kolmena par "The Favourite", Melisa Makkartija par "Can You Ever Forgive Me?", kā arī meksikāņu aktrise Jalica Apricio par lomu filmā "Roma" un popzvaigzne Lady Gaga par darbu filmā "Star is Born".

Kategorijā "Labākais aktieris" nominēti: Kristians Beils par Dika Čeinija lomu filmā "Vice", Vigo Mortensens par darbu filmā "Green Book", Villem Defo par lomu filmā "At Eternity's Gate" un Rami Maleks par Fredija Merkūrija atveidojumu filmā "Bohemian Rhapsody".

Par "Oskaru" katgeorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" cīnīsies Maheršala Ali par darbu filmā "Green Book", Adams Draivers par "BlacKkKlansman", Sems Eliots par "Star is Born", Ričards E Grants par "Can You Ever Forgive Me?" un Sems Rokvels par Džordža Buša lomu filmā "Vice".

"Oskara" balvai kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" nominētas: Eimija Adamas par "Vice", Marina de Tavira par "Roma", Redžina Kinga par "If Beale Street Could Talk", kā arī Emma Stouna un Reičela Veisa – abas par lomām filmā "The Favourite".

Katgeorijā "Labākā filma svešvalodā" nominētas Libānas filma "Capernaum", jau Eiropas kinoakadēmijas balvu un "Zelta globusu" ieguvusī Polijas filma "Cold War", Vācijas filma "Never Look Away", nomināciju līdere, Meksikas virzītā filma "Roma" un Kannu "Zelta palmas zaru" ieguvusī "Shoplifters" (Zaglēni), kas "Oskaram" virzīta no Japānas.

Jau ziņots, ka ikgadējās ASV kinoakadēmijas balvas "Oskari" tiks pasniegtas 24. februārī. Šogad ceremonija atšķirsies no citām, jo tai nebūs vadītāja.

"Oskaru" nominācijas galvenajās kategorijās:

Labākā filma:

"Black Panther";

"BlacKkKlansman";

"Bohemian Rhapsody";

"The Favourite";

"Green Book";

"Roma";

"A Star Is Born";

"Vice".

Labākais režisors:

Spaiks Lī - "BlacKkKlansman";

Pāvels Pavļikovskis - "Cold War";

Jorgs Lantimoss - "The Favourite";

Alfonso Kuarons - "Roma";

Ādams Makejs - "Vice".

Labākais aktieris:

Kristians Beils - "Vice";

Bredlijs Kūpers - "A Star Is Born";

Vilems Defo - "At Eternity's Gate";

Rami Maleks - "Bohemian Rhapsody";

Vigo Mortensens - "Green Book".

Labākā aktrise:

Jalica Aparicio - "Roma";

Glenna Klouza - "The Wife";

Olīvija Kolmena - "The Favourite";

Lady Gaga - "A Star Is Born";

Melisa Makartija - "Can You Ever Forgive Me?".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Eimija Adamsa - "Vice";

Marina de Tavira - "Roma";

Redžīna Kinga - "If Beale Street Could Talk";

Emma Stouna - "The Favourite";

Reičela Vaisa - "The Favourite".

Labakais aktieris otrā plāna lomā:

Maheršala Ali - "Green Book";

Ādams Draivers - "BlacKkKlansman";

Sems Eliots - "A Star Is Born";

Ričards E. Grants - "Can You Ever Forgive Me?";

Sems Rokvels - "Vice".

Labākā filma svešvalodā:

"Capernaum" (Libāna);

"Cold War" (Polija);

"Never Look Away" (Vācija);

"Roma" (Meksika);

"Shoplifters" (Japāna).

Ar visu "Oskaram" nominēto filmu sarakstu var iepazīties ASV kinoakadēmijas mājaslapā.