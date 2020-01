13. janvārī Losandželosā izziņoti ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominanti, noslēdzot pērnā gada kino sasniegumu izvērtēšanu un nosaucot pašus labākos.

Visvairāk nomināciju saņēmusi un pirmajā vietā izvirzīta režisora Toda Filipsa drāma "Joker" ("Džokers"), kas nominēta balvām 11 kategorijās, to skaitā - labākā filma, labākais aktieris (Hoakīns Fīnikss), labākā scenogrāfija, labākie kostīmi, labākā mūzika u.c.

Savukārt Mārtina Skorsēzes darbs "The Irishman" ("Īrs"), Sema Mendesa lente "1917" un Kventina Tarantīno filma "Once Upon A Time... In Hollywood" ("Reiz Holivudā") katra nominēta balvām desmit kategorijās.

Jau iepriekš minējām, ka "Critics' Choice" balvu ceremonijā triumfēja režisora Kventina Tarantīno lente "Once Upon a Time... in Hollywood", kas atrodas "Oskara" balvu nomināciju saraksta augšgalā.

Šogad par "Labākās filmas" titulu cīnīsies filmas: "Fords pret Ferrari", "Īrs", "Trusis Džodžo", "Džokers", "Mazās sievietes", "Laulības stāsts", "1917", "Reiz Holivudā" un "Parazīts".

Par "Labākā režisora" titulu sacentīsies: Mārtins Skorsēze ("Īrs"), Tods Filipss ("Džokers"), Sems Mendess ("1917"), Kventins Tarantīno ("Reiz Holivudā") un Džūnho Bons ("Parazīts").

Par "Labākā aktiera" vietu sacentīsies: Antonio Banderass ("Slāpes un slava"), Leonardo di Kaprio ("Reiz Holivudā"), Ādams Draivers "Laulības stāsts", Hoakins Fīnikss ("Džokers") un Džonatans Praiss ("Divi pāvesti").

Par "Labākās aktrises" godu cīnīsies: Sintija Erivo ("Harieta"), Skārleta Johansone ("Laulības stāsts"), Sērša Runena ("Mazās sievietes"), Šarlīze Terona ("Bombshell") un Renē Zelvēgere ("Džūdija").

Par "Labāko aktieri otrā plāna lomā" nominēti: Toms Henkss ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Entonijs Hopkinss ("Divi pāvesti"), Als Pačīno ("Īrs"), Džo Peši ("Īrs") un Breds Pits ("Reiz Holivudā").

Par "Labāko aktrisi otrā plāna lomā" nominētas: Ketija Beitsa ("Richard Jewell"), Laura Derna ("Laulības stāsts"), Skārleta Johansone ("Trusis Džodžo"), Florensa Pjū ("Little Women") un Margota Robija ("Bombshell").

Ar pilnu nominantu un kategoriju sarakstu var iepazīties oficiālajā "Oskara" balvas mājaslapā.

92. "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonija notiks 9. februārī Losandželosā.