Noskaties! Aigars Grauba uzņēmis piedzīvojumu filmu ģimenēm 'Circenīša Ziemassvētki'

Šī gada 17. novembrī uz lielajiem ekrāniem visā Latvijā nonāks režisora Aigara Graubas veidotā piedzīvojumu filmai ģimenēm "Circenīša Ziemassvētki". Oktobra izskaņā publicēts filmas treileris, kas sniedz pirmo ieskatu jaunajā kinolentē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisors ar radošo komandu ir radījuši filmu visai ģimenei, izstāstot Ziemassvētku stāstu, kurā nejauši satikušies svešinieki piedzīvo īstu brīnumu saspringtajā svētku laikā.

Režisors Aigars Grauba, kurš ir arī filmas scenārija autors, jautāts par filmas stāsta motīvu, ir atklāts: "Lai cik paradoksāli tas neizklausītos, tieši lielākie ikgadējie ģimenes svētki, Līgo vakars un, it sevišķi, Ziemassvētki nereti draud izvērsties par "katastrofu", kā to nosauc filmas viena no varonēm - mazā Marta. Kad pirmssvētku stresa apstākļos jāpaspēj izdarīt visu gan darbā, gan mājās, pat vissaskanīgākajās ģimenēs mēdz iestāties krīze. Domāju, ka ikviens, ko tādu ir, pieredzējis, ja ne gluži uz savas ādas, tad draugu, radu vai paziņu lokā gan. Ziemassvētki ir mīlestības un brīnumu laiks, un ja vēl mājas pagalmā uzrodas izbēdzis cietumnieks, kurš ir pārģērbies par Ziemassvētku vecīti, mūsu rīcībā ir viss, lai izveidotu aizraujošu kinostāstu visai ģimenei".

Foto: Publicitātes foto

Filmas veidošanā piedalījusies pieredzējusi radošā komanda. Galveno lomu spēlē talantīgais Liepājas teātra aktieris Kaspars Kārkliņš, bet Dambju ģimenes pāra lomās iejutušies Inga Tropa un Jānis Vimba.

Filmā būs dzirdama komponista Riharda Zaļupes mūzika. Operators - Valdis Celmiņš, skaņu režisors - Aleksandrs Vaicahovskis. Par estētiku un vizualizāciju parūpējušies mākslinieki Maija Jansone un Kārlis Balodis, grima māksliniece Aija Beata Rjabovska un kostīmu māksliniece Sandra Sila. Par visa skaistā kopā salikšanu atbildīga montāžas režisore Paula Popmane, savukārt visu par visu atbildīgais "Circenīša Ziemassvētku" producentu duets – Ivo Baumanis un Kristiāns Alhimionoks.