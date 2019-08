Jaunā pašmāju filma "Tur", kas skatītāju vērtējuma tiks nodota jau 16. augustā, un seriāls ar tādu pašu nosaukumu ir pirmais kinodarbs Latvijā par virtuālo realitāti un mākslīgo intelektu. Viena no svarīgākajām lomām tajos uzticēta aktierim Artūram Skrastiņam. Viņš seriālā un filmā atveido Ēriku – izcilu programmētāju, kurš saprot, ka viņa kolēģe radījusi unikālu programmu, kas pat pēc cilvēka nāves no viņa aktivitātēm sociālajos tīklos spēj ģenerēt ne tikai intelektuālu, bet arī emocionālu personības atveidu.

Aktieris atklāj, ka režisors Uldis Cipsts viņu sadarbībai uzrunājis jau savos iepriekšējos projektos, bet šis ir viņu pirmais kopdarbs. Artūrs Skrastiņš atzīst – seriāla ideja par ceļojumu virtuālajā pasaulē, kur vēl neviens fiziski nav pabijis, viņam šķitusi ļoti interesanta un Latvijas kontekstā oriģināla.

Neparasts un pavisam atšķirīgs no paša aktiera ir arī viņa varonis Ēriks, kura dzīve sastāv no datora, gadžetiem un tehnoloģijām. Lai gan Artūram Skrastiņam ikdienā ar tām ir visai maz sakara, krietni lielāks izaicinājums aktierim tomēr šķitušas ainas, kuras satur garus dialogus un daudz teksta. "Visas ainas, kurās ir vairāk par trīs teikumiem, ir grūtas. Ne jau teksta atcerēšanās dēļ, bet interpretācijas dēļ, lai šo tekstu padarītu dzīvu un ieliktu tajā personāža raksturu," stāsta aktieris.

Lai cik sarežģīti uzdevumi būtu veicami, uzticams atbalsts ikvienam aktierim ir viņa ekrāna partneri. Artūrs Skrastiņš īpaši nevienu nekad nemācot un paļaujoties uz partneriem neatkarīgi no viņu pieredzes. Tomēr, ja redz, ka otrs dara kaut ko situācijai neatbilstošu, noteikti to pačukstēs. "To arī sagaidu savā virzienā, jo mēs neesam mākslīgie intelekti, mēs esam parasti cilvēki ar iespēju kļūdīties," rezumē aktieris.

Seriāla "Tur" režisors ir Uldis Cipsts, bet scenārija autori – dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris Artūrs Dīcis. Tāpat pie scenārija strādājis arī pieredzējušais fantāzijas seriālu autors Aleksejs Karaulovs. Seriālā būs redzami aktieri Ilva Centere, Regnārs Vaivars, Artūrs Skrastiņš, Ināra Slucka, Ģirts Jakovļevs, jaunais talants Kārlis Kušķis u. c. Jaunais seriāls būs skatāms rudenī LMT Viedtelevīzijā, bet jau no 16. augusta kinoteātros visā Latvijā tiks demonstrēta filma ar tādu pašu nosaukumu.