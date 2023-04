Noskaties! Ēķis ar ukraiņu kolēģiem nofilmējis seriālu 'Čornobiļa 2022. Iebrukums'

Režisors Andrejs Ēķis sadarbībā ar ukraiņu režisoru Dmitro Malkovu un citiem ukraiņu kolēģiem nofilmējis daudzsēriju spēlfilmu "Čornobiļa 2022. Iebrukums". Tās scenārijs tapis, iedvesmojoties no patiesiem notikumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzsēriju filma "Čornobiļa 2022. Iebrukums", kas vēsta par trīs draugiem, kuri dodas ekstrēmā ceļojumā uz Čornobiļas slēgto zonu. Tur viņi piedzīvo Krievijas iebrukuma sākumu, kļūstot par ķīlniekiem un stājoties pretī briesmām, kas varēja pārtapt kodolkatastrofā. Jau tagad ir iespēja noskatīties režisora Dmitro Malkova uzrunu Latvijas skatītājiem, kā arī ieskatīties aizkadros seriāla filmēšanā Rīgas TEC-2.

Stāsta galvenā varone ir latviešu blogere Santa, ko atveido Elīna Bojarkina. Viņa ir iepazinusies ar ekstrēmā sporta veida Slacklining entuziastiem Kasperu un Olesju, kuri regulāri apmeklē slēgto zonu, lai tur praktizētu savu aizraušanos. Kad viņi saprot, ka ir sācies iebrukums, patvērums tiek meklēts Čornobiļas AES, kur ātri vien ierodas Krievijas karaspēks un sāk diktēt savus noteikumus. Dienām un nedēļām ritot, Krievijas armijas puse kļūst arvien neparedzamāka un pasaule atkal nonāk pie jaunas kodolkatastrofas robežas.

Seriāla producenti ir Andrejs Ēķis un ukrainis Vitalijs Dokalenko, kurš veidoja dokumentālo seriālu "Čornobiļa 2022". Tajā apkopotie stāsti un liecības kalpoja par iedvesmu seriāla tapšanai.

28. martā kinoteātri "Forum Cinemas" notika seriāla pirmo divu sēriju prezentācija, kurā klātesošos uzrunāja arī režisors Dmitro Malkovs, kurš savulaik strādājis kopā ar Volodimiru Zelenski studijā "95. kvartāls", kur kopā veidoja dažādas komēdijas. Viņa emocionālās uzrunas vēstījums pasākumā bija tik spēcīgs, ka tika nolemts seriālam izveidot 0. epizodi, kurā režisors iepazīstina ar seriālu un tā tapšanas motivāciju.

Foto: F64

"Seriāls ir balstīts uz reāliem notikumiem, un mūsu varoņiem ir prototipi reālajā dzīvē. Lai gan patiesībā sievietes tur nebija, tas nepadara šo stāstu mazāk biedējoši patiesu. Santas tēls tika radīts ar nodomu. Viņa nav tikai skaista sejiņa mīlas stāstam, bet viņa būtībā pārstāv mūsdienu Eiropu, vērojot notikumus caur savu viedtālruni, neapzinoties notiekošā faktiskās briesmas," pastāstīja Malkovs.

Galveno varoni Santu, no kuras skatpunkta tiek atklāts seriāla stāsts, atveido Elīna Bojarkina, bet viņas jauniegūtos draugus attēlo kolēģi no Ukrainas Volodimirs Gorislavecs (Volodymyr Gorislavets) un Vadims Nikolaičuks (Vadym Nikolaichuk). No Latvijas seriālā filmējas arī Juris Lisners, Kaspars Zāle, Gatis Gāga un citi.

"Man kā seriāla producentam bija ļoti svarīga "es" forma stāsta veidošanā. Mēs meklējām ceļu kā parādīt šo stāstu pēc iespējas mūsdienīgu, lai tas rezonētu ar skatītāju. Tika radīts tēls Santa no Latvijas, kas ar savu telefonu kā blogere fiksē notiekošo. Šāds stāsta formāts, izmantojot subjektīvo kameru, ļauj skatītājam sajusties klātesošam notikumos un liek aizdomāties, kā es būtu rīkojies nokļūstot šādā situācijā. Mēs visi apzināmies, ka Krievijas robeža Latvijai ir ļoti tuvu un šis stāsts ir atgādinājums kādam nezvēram mēs blakus dzīvojam," stāsta Andrejs Ēķis.

Seriāls no 26. aprīļa būs skatāms nākamās paaudzes televīzijā Go3, bet TV ēterā nonāks 2024. gadā.