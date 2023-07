Noskaties! Gaidāma mākslas filma par Boba Mārlija dzīvi

Kinokompānija "Paramount Pictures" publicējusi biogrāfiskās drāmas "Bob Marley: One Love" oficiālo treileri, ziņo amerikāņu žurnāls "Variety". Filma stāstīs par leģendāro Jamaikas mūziķi Bobu Mārliju, un ASV kinoteātros tā nonāks jau 2024. gada janvārī.

Filmas galvenā loma uzticēta aktierim Kingslijam Ben-Adiram, kurš redzams arī vienā no šīgada apspriestākajām filmām – "Bārbijā" ("Barbie"). Iepriekš Ben-Adirs ir attēlojis arī Baraku Obamu (seriālā "The Comey Rule", 2020) un Malkolmu X (seriālā "One Night in Miami...", 2020), filmējies seriālā "Birmingemas banda" ("Peaky Blinders", 2013–2022).

"Bob Marley: One Love" režisors ir Reinaldo Markuss Grīns, kura filma "Karalis Ričards" ("King Richard", 2021) atnesa aktierim Vilam Smitam viņa pirmo "Oskara" statueti.

Bobs Mārlijs (Bob Marley, 1945–1981) ir pazīstamākais regeja mūziķis pasaulē, vokālists, komponists un ģitārists. Popularizējis rastafari kustību un jamaikiešu mūziku. Viņam joprojām ir daudz sekotāju visā pasaulē.