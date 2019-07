Trešdien, 24. jūlijā, sociālajos tīklos publicēts Krievijā topošā seriāla "Černobiļa" treileris, kas ir atbilde pasaules atzinību guvušajam tāda paša nosaukuma ASV televīzijas kanāla HBO seriālam.

Seriāla darbība norisinās 1986. gadā. Ukrainas PSR VDK nodaļai kļuvis zināms, ka ārzemju specdienesti interesējas par Černobiļas atomelektrostaciju, tāpēc Pripetē ierodas Militārās pretizlūkošanas pulkvežleitnants Andrejs Nikolajevs, lai atrastu CIP aģentu Albertu Lencu.

Saskaņā ar seriāla režisora Alekseja Muradova vārdiem, sižeta līnija aptver vairākus periodus – dažas stundas pirms sprādziena, pašu sprādzienu un dažus mēnešus pēc traģiskajiem notikumiem. "Mēs gana detalizēti parādīsim, kas notika. Pirmkārt, ar cilvēku likteņiem. Projektā būs daudz dramatisku un traģisku līniju."

12 sēriju televīzijas filma top "Amalgama Studio" pēc prokremliskā televīzijas kanāla NTV pasūtījuma, kas solās būt viens no vērienīgākajiem projektiem NTV vēsturē, un tā veidošana tika izsludināta jau 2018. gada jūlijā. Paredzēts, ka pie skatītājiem tas nonāks 2019. gadā.

Tiesa, sociālajos tīklos nonākušais seriāla pieteikums nav NTV oficiālais treileris. Sākotnēji tas tika publicēts viena no seriāla aktieru – Igora Petrenko – "YouTube" kanālā, taču dienas beigās viņš to bija dzēsis. Nadzīgākie gan to paspēja pamanīt un pārpublicēt, tāpēc sociālajos tīklos treileris jau paspējis izpelnīties kritiskus un nievājošus komentārus.