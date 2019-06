Trešdien, 12. jūnijā, video straumēšanas vietnē "Netflix" būs skatāma meistarīgā ASV kinorežisora Martina Skorsēzes jaunākā filma "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story", kas vēsta par 1975. gada "satraukto noskaņojumu" Amerikā, proti, Vjetnamas kara vardarbīgajām beigām un Boba Dilana tūri "Rolling Thunder Revue", kas norisinājās tā paša gada rudenī.

Skorsēzes filmā, kas ir daļēji dokumentāla un daļēji koncertfilma, redzama amerikāņu folkmūziķe un Boba Dilana bijusī partnere Džoana Baiesa, bokseris Rubīns Kārters, par kuru Dilans sacerēja dziesmu "Rubin Hurricane Carter", dramaturgs Sems Šepards, ar kuru kopā Dilans radīja kompozīciju "Brownsville Girl", bītniku dzejnieks Alens Ginsbergs, kuram Dilans veltīja dziesmu "Desolation Row", Dilana dvēseles radiniece dziedātāja Patija Smita, kā arī viņš pats, sniedzot pirmo interviju kameras priekšā pēc 10 gadu pārtraukuma.

Filma ir ne tikai Dilana ekstraordinārās mūzikas apgūšana, bet arīdzan ceļvedis mākslinieciskās pašrealizācijas pasaulē, vēstīts tās pieteikumā.

Savukārt piektdien, 7. jūnijā, Bobs Dilans laidīs klajā "The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings" – 14 CD komplektu, kurā iemūžināta vēsturiskā koncerttūre. "Tā nebija veiksme, ja runājam par to no ienākumu aspekta," Dilans par tūri izsakās filmas treilerī. "Dzīve nenozīmē sevi atrast. Vai atrast jebko. Dzīve nozīmē sevi radīt."

Šī nav pirmā reize, kad Skorsēze pievērsies Dilana daiļradei – 2005. gadā viņš radīja dokumentālo filmu "No Direction Home".