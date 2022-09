Noskaties! Publicēts filmas 'Mātes piens' oficiālais treileris

Filmu studijas "Deviņi" un režisores Ināras Kolmanes veidotās filmas "Mātes piens" komanda prezentē filmas treileri. Filma veidota pēc populārā Noras Ikstenas romāna "Mātes piens" motīviem. Filma uz ekrāniem būs skatāma jau drīzumā. Dažādu apstākļu dēļ filmas pirmizrāde no novembra pārcelta uz nākamā gada sākumu, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Filmas režisore Ināra Kolmane atklāj, kā radās ideja par filmas veidošanu: "Lasot grāmatu "Mātes piens", es redzēju to bildēs un attēlos, redzēju fragmentus no filmas. Vispirms es uzrunāju savu vīru, scenāristu Arvi Kolmani. Tikai pēc tam es uzdrošinājos sākt runāt ar Noru Ikstenu, taču sarunas gaitā izrādījās neticamais, ka arī Nora ir domājusi, ka es varētu veidot filmu pēc viņas grāmatas. Atceros to prieku, cik tas bija skaists mirklis, kad mēs vienojāmies veidot filmu. Pēc tam viss noritēja ļoti strauji, sākām strādāt pie scenārija un filmas ražošanas, kas

kopumā paņēma vairākus gadus."

Filmā māte, talantīga ginekoloģe, kas savai meitai liegusi mātes pienu, konfliktā ar padomju varu zaudē visu, un tagad mazajai meitai jārūpējas par savu māti. Māti Astru atveido Maija Doveika, bet jaunības epizodēs – Elīna Vaska-Botere. Meitu Noru spēlē Rūta Kronberga, kas pazīstama kā galvenās lomas - Billes atveidotāja filmā "Bille".

Foto: Jānis Deinats

Galvenās lomas atveidotāja Maija Doveika stāsta par savu lomu filmā "Mātes piens", kur viņa attēlo Astru brieduma gados: "Tas ir ļoti īpašs literatūras darbs, daudzi gaida ļoti daudz no šīs filmas, un tā ir atbildība. No otras puses tā ir ļoti brīnišķīga uzticēšanās gan no darba autores puses, gan režisores puses, ko es ļoti novērtēju. Tā ir atzinība reizē kā aktrisei. Tas ir reveranss, kurā Astra ir dzīvojusi, jo mani abi vecāki ir mediķi. Tā ir mana īpašā saite starp šo tēlu, manu bērnību un šo profesiju. Šajā lomā man ir uzticēta šī sūtība būt par ārsti, un mana varone šo izjūt daudz dziļāk, jo viņas dzīves sapnis ir atvērt kādas nākotnes durvis cilvēkiem, runājot par mākslīgo apaugļošanu. Viņa bija izcils prāts un talants. Es jūtos pagodināta un es ļoti vēlētos tik ļoti, lai skatītājs pieņemtu mūsu versiju, jo grāmatā cilvēkam ir tā spēja uzburt savu stāstu, savu tēlu, savu laika zīmējumu, izejot no savas pieredzes, no savas fantāzijas."

Filmas režisore Ināra Kolmane kopā ir sapulcējusi krāšņu aktieru ansambli: Maija Doveika, Elīna Vaska-Botere, Rūta Kronberga, Indra Briķe, Inga Tropa, Juris Lisners, Elīna Vāne, Ģirts Krūmiņš, Jānis Znotiņš, Zane Bierande, Oleksi Gorbunov, Baiba Broka, Lauris Subatnieks, Jekaterina Frolova, Daiga Kažociņa un citi.

Filma veidota kā Latvijas un Beļģijas kopprodukcija.

Filmas scenāriju veidojis Arvis Kolmanis. Filmas tapšanā ir piedalījusies starptautiska komanda - operators Rolandas Leonavičius (Lietuva), mākslinieks Algirdas Garbačiauskas (Lietuva), aktieru atlases režisore Evita Bērziņa, kostīmu māksliniece Evija Džonsone, grima māksliniece Gunda Zvirbule, montāžas režisors Michal Lansky (Čehija), komponists Raimonds Tiguls, skaņu režisors Arturas Pugačiauskas (Lietuva), producenti Jānis Juhņēvičs un Marta Romanova-Jēkabsone, izpildproducente Ieva Majore, filmas patroni Ieva un Robin Hull u.c.