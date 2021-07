Jau pēc mēneša uz Latvijas kinoekrāniem nonāks Martas Elīnas Martinsones jauniešu komēdija "Tizlenes", kuras veidotāji šodien publicējuši filmas pirmo reklāmas rullīti.

Filmas darbība norisinās 1999. gadā, tuvojas jaunās tūkstošgades svinības. Trīs devītklasnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nolēmušas mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām "tizlenēm" pārvērsties par skolas populārākajām meitenēm. Iedvesmojoties no Holivudas filmām un seriāliem, draudzenes nolemj, ka vienīgā izeja ir ierasties izlaidumā ar klases spicākajiem čaļiem. Taču, kad izfantazētie plāni gandrīz izbojā patiesu draudzību, meitenēm nākas saprast, ka izlikšanās par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.

Filma, kuru producē studija "Ego Media" sadarbībā ar tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu "Tet" un mediju grupu "TV3 Group", pie skatītājiem visā Latvijā nonāks 27. augustā. Jauniešu komēdijas galvenajās lomās iejutušās vidusskolas vecuma aktrises – Asnāte Sofija Rožkalne, Ludmila Karpova, Kartīna Dambeniece un Gerda Embure. Aktieru ansamblī ir arī pieredzējuši un plaši pazīstami aktieri – Guna Zariņa, Daiga Kažociņa, Ģirts Krūmiņš, Imants Strads, Marija Linarte, Inga Siliņa un Mārtiņš Kalita. Epizodiskas lomas tikušas arī šī laika populārās kultūras zvaigznēm, tostarp reperiem un sociālo tīklu platformu zvaigznēm Jānim Krīvēnam un Edgaram Bāliņam, kā arī reperei Viņa.

Filma veidota kopprodukcijā ar Čehiju, kur tā, dublēta čehu valodā, tiks arī izrādīta. Filmas producents ir Guntis Trekteris, operators-inscenētājs Aigars Sērmukšs (LGC), mākslinieks Aivars Žukovskis, grima māksliniece Tamara Koubova, kostīmu māksliniece Jūlija Volkinšteine un aktieru atlases režisore Gunita Groša.

"Tizlenes" ir režisores Martas Elīnas Martinsones debijas pilnmetrāžas filma. Filma saņēmusi Nacionālā Kino centra finansējumu. Filmas izplatītājs ir "ACME Film Latvija".