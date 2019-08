Kaut kas nebijis un Latvijas kino neraksturīgs – tā daudzi skatītāji vērtē pirms divām nedēļām uz kinoekrāniem visā Latvijā nonākušo Latvijas Mobilā Telefona (LMT) un režisora Ulda Cipsta filmu "Tur", kurā līdzās daudzsološajai aktrisei Ilvai Centerei filmējušies tādi pašmāju aktieri kā Regnārs Vaivars, Artūrs Skrastiņš un Ināra Slucka.

Filmas "Tur" galvenā varone ir ģeniāla informācijas tehnoloģiju speciāliste Gundega (Ilva Centere), kura paveic neiespējamo – rada mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš pārņem viņas bojāgājušā drauga Raimonda (Regnārs Vaivars) personību. Viņai nākas izvēlēties – gremdēties virtuālajā realitātē un ļauties mīlestībai ar datorprogrammu, slēpjot miljoniem vērto atklājumu no citu centieniem to iegūt savās rokās, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei brīnumu. Kamēr Gundega vilcinās, izvēle nonāk viņas kolēģa Ērika (Artūrs Skrastiņš) rokās – izdzēst Raimonda personību no programmas vai atbalstīt Gundegas mīlestību, upurējot paša jūtas pret meiteni.

Kā atklāja aktrise Ieva Florence-Vīksne, viņai filmā vislabāk paticis Regnārs Vaivars, kurš attēlo Raimondu, bet aktrises vīram Oskaram Vīksnem – arī aktrise Ilva Centere, kurai esot izdevies dabiski atainot Gundegas tēlu. "Filma ir ļoti spraiga, dinamiska, bet tai pašā laikā ar melanholisku stīgu. Uldis Cipsts ir radījis aktieriem tādu spēles laukumu, kur viņi var izpausties, būt pilnīgi brīvi, darīt to, kā pietrūkst. Es kā aktrise to redzēju, novērtēju, un man tas ļoti patika!" norāda Ieva.

Atzinīgus vārdus filmai veltījuši arī autosportists Mārtiņš Sesks un daudzi citi. "Šī filma nav klasisks latviešu kinodarbs: te ir ainas, kas to pietuvina kādai asa sižeta filmai, un tai pašā laikā dziļas tēmas. Tas ir nākotnes darbs, kas raisa dažādas emocijas. Man patika pašas beigas – tās atstāj cerību, ka filmai būs turpinājums!" pēc filmas noskatīšanās pārdomās dalās Mārtiņš Sesks.

Savukārt Nacionālā teātra izpilddirektors Ojārs Rubenis filmas vērtīgumu saskata divos aspektos: "Pirmkārt, tā katram cilvēkam atgādina, kur mēs šobrīd atrodamies un kā priekšvakarā esam. Mēs jau tagad zinām, ka visi mūs kontrolē, un patiesībā tas ir ļoti bīstams process. Un otra lieta, kas mani uzrunā šajā filmā – sapratu, ka tāpat, kā gribu tīru dabu un ekoloģisku pārtiku, tā es gribu arī tīras sajūtas un emocijas."

Filma uzrunājusi arī daudzu jauniešu dzīvesstila ikonu – vlogeri Niklāvu, kura video stāstiem Youtube seko vairāk nekā 50 000 sekotāju. Viņš īpaši uzteic filmas galvenās varones Gundegas tēlu – viņam dinamiskā, emocionālā, romantiskā, bet ļoti gudrā sieviete šķitusi simpātiska. Filmu Niklāvs vērtē atzinīgi: "Es teiktu, filma ir diezgan dinamiska, vietām spraiga sižeta, protams, tur ir zinātniskā fantastika, bet vienlaikus tā ir arī romantiska, un tas man patika. Virtuālā realitāte visam vēl piešķīra "odziņu"."

Filmas "Tur" režisors ir Uldis Cipsts, operatore – Kristīne Lukinskaja, bet scenārija autori – dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris un dramaturgs Artūrs Dīcis sadarbībā ar pieredzējušo fantāzijas seriālu autoru Alekseju Karaulovu. Par varoņu grimu rūpējusies Ieva Sebre, bet par tērpiem gādājusi Ance Beinaroviča ("Kriminālās ekselences fonds", "Devil's Bride"). Filma "Tur" šobrīd tiek demonstrēta kinoteātros visā Latvijā, bet rudenī LMT Viedtelevīzijā būs skatāms arī seriāls ar tādu pašu nosaukumu.