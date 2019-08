Latvijas institūts, atklājot Baltijas ceļa 30. gadadienas svinību nedēļu, publicē īsfilmu "Act Baltic Way", rosina vērtēt, kā "Baltic way" darbotos šodien – politikā, sadzīvē, attiecībās un citos dzīves aspektos.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilvēku mierpilnā, bet mērķtiecīgā sadošanās rokās atbildīgā un nevardarbīgā veidā pievērsa pasaules uzmanību Baltijas valstu situācijai un palīdzēja izcīnīt brīvību. "Act Baltic Way" ir aicinājums uz apzinātu rīcību šodien – laikā, kad protesta jēdziens pasaulē arvien biežāk saistās ar agresiju, grautiņiem, terora aktiem vai citām negatīvām izpausmēm, ko redzam dzīvē vai ziņās. Īsfilmas radošā ideja balstās uz iespēju vārdu salikumu "Baltic way" tulkot arī kā "Baltijas stils".

Īsfilma ir filmēta uz 16 mm lentas, tādējādi radot arī vizuālu saiti ar 1989. gada videomateriāliem. Īsfilma tapusi, pateicoties visu iesaistīto atsaucībai – gan filmēšanas komandai, gan vairāk nekā 60 dalībniekiem, kuri piekrita piedalīties šajā projektā idejas, nevis atalgojuma vārdā. Īpašs paldies atsaucīgajiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvarēja grūtības, lai ierastos uz filmēšanu, kā arī skolēniem, kuri šā projekta īstenošanai ziedoja savas vasaras brīvdienas.

1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu un cits citu stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu.

Filmas režisors ir Reinis Spaile, radošās koncepcijas autors – Edgars Šubrovskis (TBWA).

"Act BalticWay ir kopdarbs, kas radies sadarbojoties daudziem cilvēkiem – Baltijai nozīmīgo protesta akciju mēs aicinām skatīt caur jaunieša skatu, attīstot ideju no "Protest Baltic way" līdz "Act Baltic way" un, pārliecinoši raugoties nākotnē, – "Win Baltic way," stāsta Vita Timermane – Moora, Latvijas institūta direktore.

Savukārt Sandra Kalniete par īsfilmu "Act Baltic Way" saka: "Jau gana ir atražoti seni – vieni un tie paši materiāli, sarunas un intervijas par vēstures notikumiem. Esmu ilgojusies pēc tā brīža, kad gan par Atmodas notikumiem, gan par Baltijas ceļu sāks runāt tie, kas to nav piedzīvojuši: kā viņi to atceras, kā viņi to iedomājas, un ko no tā var nest tālāk? Šī īsfilma vēsta tieši par to, un tas man bezgala iepriecina!"

Īsfilma #ActBalticWay tiks izrādīta Baltijas ceļa 30 gadadienai veltītajos Latvijas vēstniecību un diasporu organizētajos pasākumos, kā arī pirms Baltijas ceļa filmām televīzijās Čehijā, Polijā un citviet, kā arī Baltijas filmu festivālos.