Noslēdzies pusaudžu komēdijas 'Tizlenes' galvenais filmēšanas posms

Pēc intensīva 26 dienu filmēšanas perioda noslēdzies Martas Elīnas Martinsones pusaudžu komēdijas "Tizlenes" galvenais uzņemšanas posms.

Kā "Delfi" informēja filmas veidotāji, procesā bez Latvijā jau iemīļotiem aktieriem un jaunām uzlecošajām zvaigznēm piedalījies arī viens pāvs, divi kaķi un astoņi suņi.

Filmas uzņemšana notikusi Rīgā un Jūrmalā, lielāko daļu ainu filmējot Lielupes vidusskolā, kurā atradusies visautentiskākā vide 1990. gadu beigu un 2000. gadu sākuma notikumu atspoguļošanai. Vissarežģītākā filmēšana izvērtusies pie Laimas pulksteņa un Rīgas Doma "bedrē", kas vairs neizskatās kā pirms 20 gadiem, kad tur izklaidējās Rīgas stilīgākie jaunieši. Īpaši filmas vajadzībām kino paviljonā tikusi būvēta galvenās varones – pusaudzes Sarmītes – istaba. Divas dienas filmēšana notikusi Latvijas Nacionālajā teātrī, kur iemūžināts Sarmītes un viņas skolasbiedru teātra apmeklējums. Liels izaicinājums un reizē prieks bijis arī strādāt ar dzīvniekiem, kuru vidū bija ne tikai divi kaķi un astoņi suņi, bet pat pāvs. Filmēšanas komanda ir pateicīga brīvprātīgajiem, kuru atsaucība bijusi milzīga – kopumā tika saņemti vairāk nekā 1000 pieteikumu, un masu skatu filmēšanā piedalījušies 470 cilvēku. Lai aptvertu dažādus gadalaikus un noslēgtu filmas uzņemšanu, paredzētas arī pāris filmēšanas dienas šī gada rudenī.

"Katra filmēšanas diena piedāvāja savus izaicinājumus, taču tai pašā laikā šī bija jautrākā vasara manā dzīvē. Šī bija iespēja gremdēties atmiņās par tūkstošgades miju un atcerēties to, cik intensīvas emocijas valdīja pusaudžu gados. Man šī filma ir par draudzību, sevis pieņemšanu un drosmi, kuru atrodot, viss kļūst iespējams. Mēs apspēlējām dažādus žanrus, dodot vaļu fantāzijai un brīžiem atkāpjoties no realitātes pavisam tālu. Jo pusaudzības laiks visvairāk man saistās tieši ar fantazēšanu – vēlmi aizbēgt no ikdienas, sapņojot par to, kāda dzīve būs pēc tam. Es pati cenšos šo sapņošanu un fantazēšanu nezaudēt arī pieaugušā vecumā, jo tas ir nebeidzams un nepārspējams iedvesmas jeb inspirācijas avots," atklāj filmas režisore un scenārija autore Marta Elīna Martinsone.

Galvenās lomas filmā spēlēs neprofesionāli aktieri, kuriem šī būs debija uz kino ekrāna skatuves – Asnāte Sofija Rožkalne, Katrīna Dambeniece, Ludmila Karpova, Mārtiņš Aigars Ziedonis, Mārtiņš Zeps, Kristaps Tutāns, Gerda Embure, Terēze Anna Pogiņa, Elizabete Liepa.

Filmā piedalīsies arī tādi Latvijā jau zināmi aktieri kā Guna Zariņa, Imants Strads, Daiga Kažociņa, Ģirts Krūmiņš, Marija Linarte, Mārtiņš Kalita, Inga Siliņa un citi. Lomas filmā tikušas arī leģendārās grupas "Jumprava" mūziķim un režisoram Aigaram Graubam un jauniešu supergrupas "Singapūras satīns" mūziķim Jānim Krīvēnam.

Filmu "Tizlenes" producē studija "Ego Media". Filmas operators-inscinētājs ir Aigars Sērmukšs, filmas mākslinieks Aivars Žukovskis, kostīmu māksliniece Jūlija Volkinšteine, grima mākslinieces Zane Žilinska un Tamara Koubova, aktieru atlases režisore Gunita Groša, producents Guntis Trekteris un izpildproducente – Inga Jerzjukova. Režisorei Martai Elīnai Martinsonei šī ir pirmā pilnmetrāžas filma. Martas Elīnas Martinsones veidotā spēles īsfilma "Viesturs Kairišs iznāk no meža" (2018) ieguvusi balvu "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākā studentu filma", bet 2019. gadā viņa kopā ar Alisi Zariņu saņēma "Lielā Kristapa" balvu par labāko scenāriju spēlfilmai "Blakus" (2019).

Jau vēstīts, ka filmas "Tizlenes" darbība norisinās 1999. gadā, kad trīs 9. klases skolnieces – Sarmīte, Sveta un Katrīna – nolemj likt punktu savai tizleņu dzīvei un kļūt par skolas populārākajām meitenēm. Filmēšana pirmoreiz tika uzsākta jau šī gada janvārī, bet uz laiku pārtraukta valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ. Plānots, ka Latvijas kinoteātros filma būs redzama nākamā gada pavasarī.