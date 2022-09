Noteikts 'Manhattan Short' pirmā Latvijas jauniešu veidoto īsfilmu konkursa uzvarētājs

Īsfilmu festivāla "Manhattan Short" pirmajā Latvijas jauniešu veidotajā īsfilmu konkursā ir uzvarējis Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas trešā kursa students Marks Frīdbergs un viņa īsfilma "Ikdiena".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta konkursa rīkotāji, filmā ir ceļojums caur vienotu ikdienu. Moments, lai saprastu, cik daudz var ieraudzīt šķietami ikdienišķajā.

Latvijas jauniešu veidoto īsfilmu konkursa uzvarētaja filma tiks rādīta pirms Manhetenas īsfilmu kinofestivāla programmas un kopā ar Manhetenas īsfilmu festivāla 2022 programmu nokļūs Latvijas kino ekrānos.

Jau ziņots, ka no 22. septembra līdz 2. oktobrim Latvijas pilsētās norisināsies 25. Starptautiskais īsfilmu festivāls "Manhattan Short". Šogad festivāls Latvijā svin 10 gadu jubileju, kam par godu pirmo reizi tika rīkots Latvijas jauniešu kino konkurss.



Jaunieši vecumā līdz 25 gadiem tika aicināti piedalīties īsfilmu konkursā "12012022". Lai piedalītos konkursā, līdz 31.augustam jauniešiem bija jāiesūta līdz trim minūtēm garu filmu konkursa rīkotājiem. Jauniešiem tika dota reta iespēja parādīt savus darbus kino nozares profesionāļiem.

2. oktobrī visi konkursa dalībnieki tiek aicināti uz kinoteātri "K Suns" uz īpašu seansu, lai noskatītos savas filmas un "Manhattan Short 2022", un kopā ar žūriju pārrunātu paveiktā darba rezultātus, kā arī visu jaunāko par kino.

Kinofestivāla 10. jubilejas gadā programmā iekļautās filmas skar pārsteidzoši daudz tēmu, sākot no pārcilvēciskām spējām līdz šķēršļu pārvarēšanai attiecībās ar tēvu vai partneri. Tās gan atklāj 11. septembra pasaules notikumu no citas puses – caur kāda dalībnieka skatījumu, gan parāda veidu, kā izvairīties no nosodošajiem skatiem, sociālās vai ekonomiskās hierarhijas gan arī savelk paralēles starp protestējošo brīvības cīnītāju un jauno paaudzi.

Šogad "Manhattan Short" piedalās desmit finālisti no astoņām valstīm: Skotijas, Čehijas un Slovākijas, Spānijas, Austrālijas, Somijas un Libānas, kā arī pa divām filmām no Francijas un ASV. Finālisti pārstāv labākās īsfilmas no 868 pieteikumiem no 70 valstīm, ko "Manhattan Short" saņēma 2022. gadā, demonstrējot īsfilmu pastāvīgo dzīvīgumu un radošumu visā pasaulē.

"Manhattan Short" nozīmē, ka vairāk nekā 100 000 kinomīļu visā pasaulē vienas nedēļas laikā apvienojas ar vienu mērķi – skatīties un balsot par finālistu filmām. Balsis tiks nosūtīts uz "Manhattan Short" galveno mītni, un uzvarētājs tiks paziņots 2022.gada 3.oktobrī ceremonijā Ņujorkā. Festivāla rezultāti tiks publicēti tīmekļa vietnē www.ManhattanShort.com.

Pēc "Manhattan Short" balsojuma rezultātiem, katra īsfilma automātiski saņem iespēju piedalīties "Oskara" balvas atlasē. Daudzi bijušie kinofestivāla finālisti ir nominēti "Oskaram", tādi kā "Pure", "White Eye" 2020. gada un citi.

Festivālu Latvijā rīko režisors Staņislavs Tokalovs. Festivāla filmas Latvijā tiek rādītas angļu un oriģinālvalodā ar latviešu un krievu subtitriem.