Spīķeru koncertzālē 17. martā pulksten 16.30 notiks pasākums "Kā par holokaustu stāsta kino?", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Pasākumu moderēs kinorežisors, filmas "Tēvs Nakts" autors Dāvis Sīmanis, tā ietvaros tiks demonstrēti vairāku filmu fragmenti, par kuriem diskutēs tādi jomas eksperti kā Lolita Tomsone, Gints Grūbe un Valts Apinis. Pasākumu rīko biedrība "Šamir" un Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs.

Pasākuma laikā tiks demonstrēti vairāku par holokaustu stāstošu filmu fragmenti, piemēram, "Saula dēls" ("Son of Saul"), "Nakts un migla" ("Night and Fog"), Ida ("Ida"). Filmas komentēs diskusijas dalibnieki – Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone, producents Gints Grūbe, Rīgas Geto muzeja pētnieks Valts Apinis un biedrības "Šamir" direktore Jūlija Tereščenko. Pats pasākums ir daļa no vairāku secīgu pasākumu cikla, kas šobrīd tiek īstenoti vairākās Eiropas valstīs – piemēram, arī Beļģijā, Bulgārijā un Kiprā.

"Jau kopš 1950. gadiem kino tiek meklēts veids, kā runāt par tādu vēsturisku katastrofu kā holokausts. Filozofs Teodors Adorno sacīja, ka "pēc Aušvicas dzeja nav iespējama". Tas nozīmē, ka ikreiz, kad māksla skar holokausta tēmu, ir jāmeklē kāda jauna valoda, lai atgādinātu par nesenu realitāti, kurā industrializēta slepkavība ar miljoniem noslepkavoto ir bijusi iespējama," atzīst kinorežisors Dāvis Sīmanis jr.

Izvēlētās filmas radītas dažādos laika periodos – senākā no tām uzņemta drīz pēc otrā pasaules kara, 1949. gadā ("Distant Journey"), savukārt jaunākā pavisam nesen, 2019. gadā ("Painted Bird"). Katru no filmām ietekmējuši gan tā brīža refleksijas strāvojumi, gan paša režisora kinovaloda.

Pasākumā aicināti piedalīties studenti, radošo profesiju pārstāvji, dažādu jomu pētnieki – antropologi, vēsturnieki, sociologi; visi, kurus interesē vēsture, kultūra un kino. Pateicoties Eiropas Ebreju Asociācija (European Jewish Association) atbalstam.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.