Ņujorkā norisināsies ceturtais Baltijas filmu festivāls

No 3. novembra klātienē Ņujorkas "Skandināvijas namā" un no 5. novembra tiešsaistes seansos visā ASV teritorijā norisināsies ceturtais Baltijas filmu festivāls Ņujorkā, programmā piedāvājot 12 filmas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tai skaitā vairāku jauno filmu starptautiskās pirmizrādes.

Kā "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, ceturtais Baltijas filmu festivāls veidots kā hibrīdfestivāls, kura laikā plānoti klātienes seansi no 3. novembra līdz 7. novembrim "Skandināvijas namā" (58 Park Ave., NYC) un tiešsaistes seansi visā ASV teritorijā 5. –14. novembrī.

Festivāla tēma šogad ir "Pielāgošanās un pretošanās / Adaptation and Resistance", un festivāla programmu vadītāja Jūle Mare Rozīte, kura strādājusi arī Latvijā, skaidro: "Divi aizvadītie gadi piespieda mūs pārvērtēt savu ikdienas rutīnu un nākotnes plānus, bet Baltijas valstīm tā nav pirmā reize vēsturē, kad ikdienas dzīve sagriežas kājām gaisā. Iedziļinoties šajos stāstos, varbūt mēs varam arī iemācīties šo to noderīgu."

Baltijas filmu festivālā Latviju pārstāv trīs pilnmetrāžas filmas un ieskats šobrīd aktuālajā daudzsēriju filmā "Emīlija. Latvijas preses karaliene" (festivālā tiks demonstrētas pirmās divas sērijas vienā seansā, tāpat kā tas notika Latvijas kinoteātros). Starptautisko pirmizrādi šajā festivālā piedzīvos režisora Matīsa Kažas spēlfilma "Wild East. Kur vedīs ceļš", kas Latvijā uz ekrāniem nonāca tikai oktobra sākumā, un režisora Mārtiņa Grauda dokumentālā filma "Koku opera", kas pirms gada bija Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" atklāšanas filma; ASV pirmizrādi ar režisores piedalīšanos svinēs Lailas Pakalniņas jaunākā spēlfilma "Spogulī", kam Latvijas pirmizrāde notika nupat, Rīgas starptautiskā kinofestivāla Riga IFF ietvaros; uz Ņujorku satikties ar kinoskatītājiem dodas arī režisori Matīss Kaža un Mārtiņš Grauds.

Ar Latviju cieši saistīti divi kopražojumi festivāla programmā – Lietuvas dokumentālā filma "Lēciens / Jump", kuras veidošanā ar režisori Giedri Žickīti sadarbojusies Latvijas studija "VFS Films", un igauņu vēsturiskā spēlfilma "Suflieris / Dawn of War", kuras ražošanā piedalījās studija "Film Angels Production" un nozīmīgas lomas spēlē Latvijas aktieri, tostarp Agnese Budovska un Kaspars Znotiņš, bet plānoto filmas pirmizrādi Latvijā izjauca ārkārtējā situācija, kuras dēļ tika mainīta Riga IFF norise.

Festivāla atklāšanas filma trešdien, 3. novembrī, būs Igaunijas un Somijas kopražojuma spēlfilma "Ardievu, PSRS / Goodbye Soviet Union" (2020), kas Latvijā tika demonstrēta Nacionālā Kino centra rīkotajās Baltijas filmu dienās augustā. Festivāla programmā iekļauta arī Lietuvas spēlfilma "Skrējēja / Runner", kas nupat saņēmusi Riga IFF galveno balvu, arī citas lietuviešu un igauņu filmas ir pazīstamas Latvijas skatītājiem, bet Amerikas kontinentā nonāks pirmoreiz.

Matīsa atgādina, ka Baltijas filmu festivāls Ņujorkā pirmoreiz notika 2018. gadā, iedvesmojoties no Latvijas simtgades pasākumiem, bet nu jau izvērties par stabilu tradīciju. Festivāla organizēšanā sadarbojas trīs Baltijas valstu konsulāti ASV, finansiāli un organizatoriski atbalsta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozares vadošās institūcijas un Ņujorkas "Skandināvu nams" (Scandinavian House); lielu enerģiju pasākuma organizēšanā kopš pirmā festivāla iegulda bijušais Latvijas Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš. Vairāk informācijas – festivāla mājaslapā balticfilmfestival.com