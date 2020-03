Okupācijas muzejā rādīs dokumentālo filmu par Donbasā sagūstītajām sievietēm

Ceturtdien, 12. martā, pulksten 17.30 Latvijas Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7, notiks dokumentālās filmas "Nesalauztās sievietes" seanss, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Pēc filmas notiks saruna ar filmas autori, ukraiņu žurnālisti Olgu Volinsku un vienu no filmas varonēm Irinu Dovhaņu, kuras uz dažām dienām ieradīsies Latvijā. Filmas mērķis ir dot iespēju bijušajiem gūstekņiem uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju un atgādināt par tiem, kas joprojām atrodas kaujinieku gūstā okupētajā Doņeckā un Luhanskā, anektētajā Krimā un cietumos.

"Nesalauztās" ir trīs īsi dokumentāli stāsti par ukraiņu sievietēm, kas tā sauktajā Doņeckas Tautas republikā bija nonākušas kaujinieku gūstā, jo palīdzēja Ukrainas karavīriem un atbalstīja Ukrainu. Filmas varones ir brīvprātīgā Irina Dovhaņa, māksliniece un sabiedriskā darbiniece Anna Huculka un brīvprātīgo bataljona "Donbass" medmāsa Anna Iļjuščenkova.

No kara sākuma Irina Dovhaņa palīdzēja Ukrainas armijai ar pārtiku, apģērbu un zālēm. 2014. gada vasarā viņu nolaupīja prokrieviskā bataljona "Shid" (Схід) kaujinieki. Irinu spīdzināja un draudēja izvarot, Doņeckas pievārtē ceļu krustojumā piesēja pie staba, kaklā uzkarot plāksni ar uzrakstu, ka viņa ir spiedze. Tajā brīdī Irinu nofotografēja brazīliešu fotogrāfs Mauricio Lima. Nākamajā rītā fotogrāfiju publicēja laikraksts "The New York Times", tādējādi izglābjot viņas dzīvību un panākot atbrīvošanu.

Šī Irinas fotogrāfija ir kļuvusi par Ukrainas Donbasa simbolu. Ukraiņu karavīri Irinai atzīst, ka tieši šī fotogrāfija iedvesmo viņus iet aizstāvēt savu dzimteni. Savukārt Irina atzīst, ka fotogrāfija motivē viņu turpināt iesākto: palīdzēt karavīriem un bijušajiem ieslodzītajiem, stāstīt pasaulei par Krievijas kara noziegumiem Ukrainā. Irinas liecības ir iekļautas Eiropas parlamenta ziņojumā, iesniegtas Apvienoto Nāciju organizācijai (ANO), Eiropas Cilvēktiesību tiesai un Starptautiskajai krimināltiesai. Arī pārējās filmas varones turpina palīdzēt un sniedz liecības starptautiskajās tiesās.

Filmas autore pauž, ka filmas triju varoņu likteņi pārstāv ap 3200 bijušo gūstekņu, kam ir nepieciešama aizstāvība un atbalsts.

Projekta autori ir tiesībsargu grupa "SIČ" (Правозахисна Група СІЧ), kas sniedz bezmaksas profesionālo juridisko palīdzību tiem, kas ir cietuši militārajā konfliktā Ukrainas austrumos, tai skaitā bijušajiem gūstekņiem. Kopš 2014. gada Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir iesniegts vairāk nekā 100 prasību. Sociālo projektu atbalsta New media Advocacy Project un Kara un miera informācijas institūts (Institute for War and Peace Reporting, IWPR).

Pasākumā piedalīsies Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko.

Filmas garums: 32 minūtes. Tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Ieeja bez maksas.