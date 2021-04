'Oskara' balvas ceremonijā triumfē Hloja Žao un filma 'Nomadland'

"Oskara" balvas ceremonijā triumfējusi mazbudžeta kinolente "Nomadland", kas uzvarējusi galvenajā kategorijā "Labākā filma".

Kā "Labākā režisore" uzvarējusi Hloja Žao, kura ir otrā sieviete kinoakadēmijas vēsturē un pirmā aziāte, kas saņem balvu šajā kategorijā. Iepriekšējoreiz sieviete kā labākā režisore šajā kategorijā uzvarēja 2009. gadā, kad Ketrina Bigelova saņēma "Oskaru" par filmu "The Hurt Locker".

Savu trešo "Oskaru" karjerā par galveno lomu filmā "Nomadland" saņēmusi Frānsisa Makdormana, kura uzvarējusi kategorijā "Labākā aktrise".

Filmas režisore uz ceremoniju līdzi bija aicinājusi filmas aktrises – nomades arī īstajā dzīvē – Svankiju un Lindu Meju, kuras filmā redzamas līdzās Frānsisas Makdormanas atveidotajai varonei. Abas palīdzējušas arī filmas scenārija tapšanā.

Filma tapusi pēc 2017. gadā izdotās grāmatas "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century". Tās galvenā varone Ferna pēc darba zaudēšanas sapako mantību un sēžas pie sava busiņa stūres, lai kļūtu par mūsdienu nomadu – klejotāju un dzīvotu ārpus konvencionālās sabiedrības. "Nomadland" un Hloja Žao līdz šim jau saņēmušas vairākas prestižas godalgas, tai skaitā "Zelta globusu" un BAFTA balvu.

Savukārt kategorijā "Labākais aktieris" uzvarējis Entonijs Hopkins par galveno lomu filmā "The Father". Viņš atveido ar Alcheimera slimību sirgstošu pensionētu arhitektu, kurš pamazām zaudē saikni ar reālo dzīvi. Hopkins "Oskara" balvai karjeras laikā ticis nominēts sešas reizes, no tām divas reizes balvu saņēmis. Viņa pirmais "Oskars" bija par maniaka Hanibala Lektera lomu filmā "The Silence of the Lambs" ("Jēru klusēšana") 1994. gadā. Līdz ar balvu par darbu filmā 'The Father" šobrīd 83 gadus vecais Hopkins ir vecākais ekrāna mākslinieks, kas saņēmis "Oskaru" kategorijā "Labākais aktieris".

"Oskara" balvas vēsturi šogad raksta arī aktrise Jona Ju-junga, kura par vecmāmiņas Sonjas lomu Lī Aizeka Čanga drāmā "Minari" saņēmusi godalgu ka labakā aktrise otrā plāna lomā. Šī ir 73 gadus vecās aktrises debija Holivudas kino, turklāt viņa ir pirmā dienvidkorejiešu aktrise, kas saņēmusi balvu šajā kategorijā.

Jau daudzas balvas saņēmusī režisora Tomasa Vinterberga filma "Another Round" ("Vēl pa mēriņam") godalgu klāstam var pievienot "Oskaru" kategorijā "Labākā ārvalstu filma".

Daļēji Tallinā uzņemtā Kristofera Nolana jaunākā filma "Tenet" tikusi pie "Oskara" par labākajiem specefektiem, savukārt biogrāfiskais stāsts par džeza laikmeta Čikāgu un "blūza māti" Ma Reiniju "Ma Rainey's Black Bottom" godalgota par skaistākajiem kostīmiem, kā arī labāko grimu un frizūrām.

Filma "Mank" ("Manks"), kas bija saņēmusi visvairāk nomināciju – kopā 10, pie zeltītās statuetes tikusi divās – par operatora un filmas mākslinieka darbu.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ "Oskara" balvas ceremonija tika pārcelta no februāra uz aprīli. Šogad pasākums norisinājās vairākās vietās, tai skaitā Losandželosas dzelzceļa stacijā "Union Station", panākot klātienes ceremonijai pietuvinātu noskaņu un iespēju robežās atsakoties no balvu pasniegšanas tiešsaistē ar "Zoom".

Šogad par ceremonijas norisi rūpējās režisors Stīvens Soderbergs kopā ar producentiem Steisiju Šeru un Džesi Kolinsu.

Labākā filma:



"Nomadland" (Searchlight Pictures);

"The Father" (Sony Pictures Classics);

"Judas and the Black Messiah" (Warner Bros.);

"Mank" (Netflix);

"Minari" (A24);

"Promising Young Woman" (Focus Features);

"Sound of Metal" (Amazon Studios);

The Trial of the Chicago 7" (Netflix).

Labākais režisors:

Hloja Žao (Chloé Zhao, "Nomadland");

Tomass Vinterbergs (Thomas Vinterberg, "Another Round");

Deivids Finčers (David Fincher, "Mank");

Lī Aizeks Čangs (Lee Isaac Chung, "Minari");

Emeralda Fenela (Emerald Fennell, "Promising Young Woman").

Labākais aktieris:



Entonijs Hopkins (Anthony Hopkins, "The Father");

Rizs Ahmeds (Riz Ahmed, "Sound of Metal");

Čedviks Bosemens (Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom");

Gerijs Oldmens (Gary Oldman, "Mank");

Stīvens Jeuns (Steven Yeun, "Minari").

Labākā aktrise:



Frānsisa Makdormana (Frances McDormand, "Nomadland");

Viola Deivisa (Viola Davis, "Ma Rainey's Black Bottom");

Andra Deja (Andra Day, "The United States v. Billie Holiday");

Vanesa Kērbija (Vanessa Kirby; "Pieces of a Woman") ;

Kerija Maligana (Carey Mulligan, "Promising Young Woman").

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Daniels Kaluja (Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah");

Saša Barons Koens (Sacha Baron Cohen , "The Trial of the Chicago 7");

Leslijs Odoms Juniors (Leslie Odom Jr.,"One Night in Miami");

Pols Raci (Paul Raci, "Sound of Metal");

Lekīts Stenfīlds (Lakeith Stanfield, "Judas and the Black Messiah").

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Jona Ju-junga (Youn Yuh-jung, "Minari");

Marija Bakalova (Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm");

Glena Klouza (Glenn Close, "Hillbilly Elegy");

Olīvija Kolmena (Olivia Colman, "The Father");

Amanda Seifrīda (Amanda Seyfried, "Mank").

Labākā animācijas filma:

"Soul" (Pixar);

"Onward" (Pixar);

"Over the Moon" (Netflix);

"Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" (Netflix);

"Wolfwalkers" (Apple TV Plus/GKIDS).

Labākā dokumentālā filma:

"My Octopus Teacher" (Netflix);

"Collective" (Magnolia Pictures and Participant);

"Crip Camp" (Netflix);

"The Mole Agent" (Gravitas Ventures);

"Time" (Amazon Studios).

Labākā ārvalstu filma:

"Another Round" (Dānija);

"Better Days" (Honkonga);

"Collective" (Rumānija);

"The Man Who Sold His Skin" (Tunisija);

"Quo Vadis, Aida?"(Bosnija un Hercogovina).

Labākais skaņu celiņš

"Soul," Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste;

"Da 5 Bloods", (Terence Blanchard);

"Mank", (Trent Reznor, Atticus Ross);

"Minari," (Emile Mosseri);

"News of the World," James Newton Howard.

Labākā oriģināldziesma:

"Fight for You" ("Judas and the Black Messiah");

"Husavik (My Hometown)" ("Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga")

"Io Si (Seen)" ("The Life Ahead")

"Speak Now" ("One Night in Miami")

"Hear My Voice" ("The Trial of the Chicago 7″).

