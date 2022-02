'Oskara' balvas ceremoniju šogad vadīs trīs komiķes

ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" ceremoniju šogad vadīs trīs sievietes - komiķes: Redžina Hola, Eimija Šumere un Vanda Saiksa, vēsta ārzemju mediji.

Jau ziņots, ka prestižā ceremonija šogad notiks klātienē Holivudas "Dolby" teātri 27. martā.

Iepriekšējos trīs gadus "Oskara" balvas ceremonija iztika bez vadītājiem - uz skatuves kāpa tikai nomināciju pieteicēji un balvu pasniedzēji. Savukārt ASV Kinoakadēmijas arhīvs liecina, ka iepriekšējo reizi trīs vadītāji ceremonijai bijuši pirms 35 gadiem.

"Ir kāds laiciņš pagājis. Gribam, lai cilvēki labi pavada laiku," kopējā paziņojumā "Oskara" balvas mājaslapā paudušas visas trīs komiķes.

Iepriekšējo reizi "Oskaru" ceremonijai trīs vadītāji bija 1987. gadā, kad par vakara viesu un TV skatītāju labo garastāvokli rūpējās Čevijs Čeiss, Goldija Houna un Pols Hogans.

Šī gada ceremonija būs īpaša arī ar to, ka pirmo reizi tiks piešķirta "Fan Favourite" jeb vienkārši publikas simpātijas balva. Šajā kategorijā tiks godalgota gada populārākā un publikas iemīļotākā filma, kas tiks noskaidrota sociālo tīklu un tiešsaistes balsojumā. Balsot iespējams ASV iedzīvotājiem.

Kā norāda rīkotāji, šis balsojums dos iespēju pie savas balvas tikt tādām filmām kā "Spider-Man: No Way Home" un "No Time To Die", kas nav tikušas pie nominācijām galvenajās "Oskara" balvas mākslinieciskajās kategorijās.

Ideja par skatītāju balsojumu pirmo reizi publiski izskanēja 2019. gadā, līdz beidzot tā tiek realizēta šogad. Tiesa, balsojumā uzvarējusī filma nesaņems "Oskara" staueti, bet savu atsevišķu balvu.

Jau ziņots, ka 2022. gada "Oskara" balvas nominanti tika izziņoti 8. februārī. Visvairāk nomināciju - kopā 12 - saņemusi Džeinas Kempiones filma "Power of the Dog" ("Suņa spēks").