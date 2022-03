'Oskara' balvu kā labākā filma saņem 'CODA'

ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" kā labākā filma šogad saņēmusi Šanas Hederes (Sian Heder) veidotā "CODA" – stāsts par dzirdīgu pusaudzi nedzirdīgo ģimenē, viņas pārdzīvojumiem un centieniem veidot dziedātājas karjeru. Kopumā filma saņēmusi trīs "Oskara" balvas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Balvu labākajai filmai pasniedza dziedātājas un aktrises Lady Gaga un Laiza Minelli.

Filmas režisore Hedere godalgota arī par labāko adaptēto scenāriju – "CODA" (Child of deaf adult) ir 2014. gada franču filmas " La Famille Bélier" rimeiks.

Kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" uzvarējis Trojs Kotsurs (Troy Kotsur), kurš filmā "CODA" spēlē zīmju valodā. Viņš iepriekš jau saņēmis Britu kinoakadēmijas balvu, Kinoaktieru ģildes balvu un nu arī "Oskaru" tādējādi kļūstot par otro ar šo balvu godalgoto kurlmēmo aktieri. (Iepriekš balvu kā labākā aktrise 1986. gadā saņēmusi Marlī Beta Metlina).

"CODA" ir arī pirmā labākās filmas "Oskaru" saņēmusī kinolente ASV kinoakadēmijas vēsturē, kas tapusi straumēšanas servisa "Apple TV+" paspārnē.

"Oskara" balvu kā labākā režisore saņēmusi Džeina Kempione (Jane Campion) par filmu "Power of the Dog", kļūstot par trešo sievieti godalgas vēsturē, kas tiek pie prestižā apbalvojuma šajā kategorijā. Kopumā "Power of the Dog" bija saņēmusi visvairāk - kopā 12 - nominācijas "Oskara" balvai.

Pie sava pirmā "Oskara" ticis aktieris un mūziķis Vils Smits (Will Smith) par galveno lomu filmā "King Richard". Viņš biogrāfiskajā sporta filmā atveido nākamo tenisa zvaigžņu Serenas un Venusas Viljamsu tēvu Ričardu Viljamsu.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Savukārt "Oskara" balvu kā labākā aktrise saņēmusi Džesika Česteina par kristīgās TV impērijas radītājas Tamijas Fejas Beikeres lomu filmā "The Eyes of Tammy Faye".

Par Anitas lomu Stīvena Spīlberga režisētajā mūziklā "West Side Story" ("Vestsaidas stāsts") zeltīto "Oskara" statueti saņēmusi Ariana Debose (Ariana DeBose), viņa godalgota kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā".

Triumfa gājienu ar "Oskaru" turpina jau ar vairākām balvām godalgotā Disneja studijas filma "Encanto" ("Enkanto"), kas uzvarējusi pilnmetrāžās animācijas filmu kategorijā. Savukārt iepriekš jau dažādas balvas saņēmusi japāņu filma "Drive My Car" uzvaras laurus plūkusi ārzemju filmu kategorijā.

Pamatīgu balvu birumu dažādās tehniskajās kategorijās savākusi filma "Dune" ("Kāpa"), kas ar "Oskaru" godalgota sešās kategorijās - gan par labāko montāžu, gan specefektiem, gan filmas mākslinieka, gan operatora darbu. Tāpat filma var lepoties ar "Oskaru" par skaņas dizainu un arī labāku skaņu celiņu (komponists Hanss Zimmers).

Toties "Oskars" par labāko filmas dziesmu ticis popzvaigznei Billijai Eilišai un viņas dziesmu līdzautoram un brālim Fineasam O'Konelam (Finneas O'Connell) par Džeimsa Bonda filmas "No Time to Die" tituldziesmu. Līdzās daudzām citām balvām, šis dziedātājas godalgu klāstā ir pirmais "Oskars".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Par labāko oriģinālscenāriju godalgots aktieris un režisors Kenets Brana par filmu "Belfast", kas maza zēna acīm atskatās uz militāro konfliktu Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfāstā 1969. gadā.

Kategorijā "Labākā dokumentālā filma" uzvarējusi "Summer of Soul" - muzikāls stāsts par tā dēvēto "Melno Vudstoku" - 1969. gadā notikušo Hārlemas kultūras festivālu.

Jau ziņots, ka "Oskara" balva šogad tika pasniegta 94. reizi. Pēc pagājušā gada, kad Covid-19 iebrobežojumu dēļ ceremonija notika daļēji attālunātā veidā, šogad tā bija atgriezusies pie Holivudas krāšņuma ar sarkano paklāju, pilnu skatītāju zāli un vērienīgām ballītēm pēc balvu pasniegšanas. Pēc vairāku gadu pārtraukuma ceremonijai atkal bija vadītāji, precīzāk vadītājas – trīs komiķes Redžina Hola, Eimija Šumere un Vanda Saiksa.

Lai gan iepriekš tika vēstīts, ka ceremonijā ierakstā no Kijivas uzrunu varētu teikt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tas tomēr nenotika. Pēc vairāku nedēlu ilgām sarunām ceremonijas veidotāji bija lēmuši paturēt fokusā Holivudu un kino, nevis padarīt ceremoniju politisku. Tiesa, ceremonijas laikā tika noturēts klusuma brīdis, lai godinātu Krievijas iebrukumā Ukrainā bojā gājušos, kā arī tika aicināts ziedot, lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem.

Informācija tiks papildināta.

Labākā filma:



"CODA";

"The Power of the Dog";

"Belfast";

"Don't Look Up";

"Drive My Car";

"Dune";

"King Richard";

"Licorice Pizza";

"Nightmare Alley";

"West Side Story".

Labākais režisors/režisore:

Džeina Kempione ("The Power of the Dog");

Kenets Brana ("Belfast");

Rjusuke Hamaguči ("Drive My Car");

Pols Tomass Andersons ("Licorice Pizza");

Stīvens Spīlbergs ("West Side Story").

Labākā aktrise:

Džesika Četsteina ("The Eyes of Tammy Faye");

Olīvija Kolmena ("The Lost Daughter");

Penelope Krusa ("Parallel Mothers");

Nikola Kidmena ("Being the Ricardos");

Kristena Stjuarte ("Spencer").

Labākais aktieris:

Vils Smits ("King Richard");

Havjers Bardems ("Being the Ricardos");

Benedikts Kamerbačs ("The Power of the Dog");

Endrjū Gārfīlds ("Tick, Tick ... Boom!");

Denzels Vašingtons ("The Tragedy of Macbeth").

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Ariana Debose ("West Side Story");

Džesija Baklija ("The Lost Daughter");

Džudija Denča ("Belfast");

Kirstena Dansta ("The Power of the Dog");

Aunjanue Ellisa ("King Richard").

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Trojs Kotsurs ("CODA");

Kiarans Hainds ("Belfast");

Džese Plemonss ("The Power of the Dog");

J.K. Simmons ("Being the Ricardos")

Kodi Smits Makfijs ("The Power of the Dog")

Labākais skaņu celiņš:

"Dune" (Hanss Zimmers);

"Don't Look Up" (Nikolass Britels);

"Encanto" (Žermēna Franko);

"Parallel Mothers" (Alberto Iglesiass);

"The Power of the Dog" (Džonijs Grīnvuds)

Labākā oriģināldziesma:



"No Time To Die" ("No Time to Die");

"Be Alive" ("King Richard");

"Dos Oruguitas" ("Encanto);

"Down To Joy" ("Belfast");

"Somehow You Do" ("Four Good Days").

Labākā animācijas filma:



"Encanto";

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. the Machines"

"Raya and the Last Dragon".

Labākā ārvalstu filma:



"Drive My Car" (Japāna);

"Flee" (Dānija);

"The Hand of God" (Itālija);

"Lunana: A Yak in the Classroom" (Butāna);

"The Worst Person in the World" (Norvēģija).

Labākā dokumentālā filma:

"Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)";

"Ascension";

"Attica";

"Flee";

"Writing With Fire".

Pilns uzvarētāju saraksts atrodams "Oskara" balvas mājaslapā.