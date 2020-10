'Oskarotais' aktieris Džefs Bridžess paziņojis par smagu diagnozi

Ar daudzām nozīmīgām kino godalgām apbalvotais aktieris Džefs Bridžess (Jeff Bridges) ar sociālo tīklu starpniecību paziņojis, ka viņam diagnosticēta limfoma.

Par smago diagnozi 70 gadu vecais aktieris paziņojis savā "Twitter" kontā pirmdien, 19. oktobrī.

"Lai gan šī ir nopietna slimība, man ir paveicies ar labu ārstu komandu un prognozes ir labas. Esmu uzsācis ārstēšanos un turpināšu informēt par atlabšanas gaitu," raksta aktieris.

Džefa Bridžesa kinoaktiera karjera ilgst jau 60 gadu. Tā aizsākusies bērnībā, jo viņa tēvs bija savulaik slavenais kino un televīzijas aktieris Loids Bridžess, kurš mērķtiecīgi lielajam ekrānam sagatavoja divus savus dēlus – Džefu un Bo.

Līdz šim Džefs Bridžess nofilmējies vairāk nekā 70 dažādās filmās, tai skaitā brāļu Koenu "True Grit" ("Īsta drošsirdība", 2011) un "The Big Lebowski" ("Lielais Lebovskis", 1999), Gerija Rosa "Seabiscuit" ("Biskvīts", 2003) un citās. Par darbu Skota Kūpera drāmā "Crazy Heart" ("Trakā sirds", 2009) aktieris saņēmis ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākais aktieris". Kopumā "Oskara" balvai viņš bijis nominēts septiņas reizes.

2019. gada "Zelta globusa" ceremonijā Džefs Bridžess saņēma pagodinošo Sesila de Milla balvu, ko pasniedz par mūža ieguldījumu kino.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.