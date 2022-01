Pandēmijas un boikota ēnā – nedēļas nogalē pasniegs 'Zelta globusus'

Svētdien, 9. janvārī, (naktī no svētdienas uz pirmdienu pēc Latvijas laika) tiks pasniegtas ikgadējās Holividas ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globusi" labākajām filmām un televīzijas seriāliem. Tradicionāli "Zelta globusu" ceremonija ir otra būtiskākā aiz "Oskaru" pasniegšanas, neatpaliekot arī ar greznību un kinozvaigžņu klātbūtni, taču šogad pandēmijas un iepriekš izskanējušu skandālu dēļ pasākums notiks bez slavenībām, publikas un mediju pārstāvjiem klātienē.

Kā vēsta "Hollywood Reporter", uzvarētāji tiks nosaukti aptuveni pusotru stundu ilgā pasākumā, kas notiks viesnīcā "Beverly Hilton".

Kā norādījuši pasākuma rīkotāji, pirms ceremonijas nebūs sarkanā paklāja, tajā nepiedalīsies Holivudas ārzemju preses asociācijas pārstāvji, žurnālisti un citi apmeklētāji. Tas saistīts gan ar pandēmijas diktētajiem ierobežojumiem, gan pagājušajā gadā izskanējušajiem pārmetumiem Holivudas preses asociācijai par daudzveidības trūkumu un ētiska rakstura pārkāpumiem organizācijas iekšienē. Šo iemeslu dēļ 2021. gadā vairākas kinozvaigznes un filmu studijas paziņoja, ka boikotēs "Zelta globusus".

Pagaidām nav precīzi skaidrs, kā ceremonija būs skatāma plašākai publikai, jo Holivudas preses asociācijas partneris NBC, kam pieder tiesības pārraidīt pasākumu, šobrīd to ir atteicies darīt.

Kā iepriekš vēstīts, "Zelta globusu" nominācijas tika paziņotas 2021. gada decembrī. Ar septiņām nominācijām kino kategorijā līderos izvirzījušās Keneta Brana autobiogrāfiskā drāma "Belfast" un Džeinas Kempiones revizionistu vesterns "The Power of the Dog", bet televīzijas kategorijā – HBO seriāls "Succession".

Pilns nomināciju saraksts skatāms "Zelta globusa" mājaslapā.

Labakā filma - mūzikls vai komēdija:

"Cyrano";

"Don't Look Up";

"Licorice Pizza";

"Tick, Tick ... Boom!";

"West Side Story".

Labākā filma - drāma:

"Belfast";

"CODA";

"Dune";

"King Richard";

"The Power of the Dog".

Labākā filma svešvalodā:

"Compartment No. 6";

"Drive My Car";

"The Hand of God";

"A Hero";

"Parallel Mothers";

Labākais spēlfilmas scenārijs:

Pols Tomass Andersons "Licorice Pizza";

Kenets Brana"Belfast";

Džeina Kempione "The Power of the Dog";

Adam Makkijs "Don't Look Up";

Ārons Sorkins "Being the Ricardos".

Labākā oriģināldziesma:

"Be Alive" no filmas "King Richard";

"Dos Orugitas" no filmas "Encanto";

"Down to Joy" no filmas "Belfast";

"Here I Am (Singing My Way Home)" no filmas "Respect";

"No Time to Die" no filmas "No Time to Die".

Labākais aktieris otrā plāna lomā:



Bens Afleks "The Tender Bar";

Džeimijs Dornans "Belfast";

Kiarans Hainds "Belfast"

Trojs Kotsurs "CODA"

Kodi Smits-Makfijs "The Power of the Dog".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Kaitriona Balfe "Belfast";

Ariana Debose "West Side Story";

Kirstena Dansta "The Power of the Dog";

Aunjana Elisa "King Richard";

Ruta Nega, "Passing.



Labākais aktieris - mūzikls vai komēdija:

Leonardo Dikaprio "Don't Look Up";

Pīters Dinkleidžs "Cyrano";

Endrju Gārfīlds "Tick, Tick ... Boom!";

Kūpers Hofmans "Licorice Pizza";

Entonijs Ramoss "In the Heights".

Labākā animācijas filma:

"Encanto";

"Flee";

"Luca";

"My Sunny Maad";

"Raya and the Last Dragon".

Labākais aktieris - drāma:

Maheršala Ali "Swan Song";

Havjers Bardems "Being the Ricardos";

Benedikts Kamberbačs "The Power of the Dog";

Vils Smits "King Richard";

Denzels Vašingtons "The Tragedy of Macbeth".



Labākā aktrise - drāma:

Džesika Česteina "The Eyes of Tammy Faye";

Olīvija Kolmena "The Lost Daughter";

Nikola Kidmena "Being the Ricardos";

Lady Gaga, "House of Gucci";

Kristena Stjuarte "Spencer".

Labākā aktrise - mūzikls vai komēdija:



Mariona Kotijāra "Annette";

Alana Haima "Licorice Pizza";

Dženifera Lorensa "Don't Look Up";

Emma Stouna "Cruella";

Reičela Zēglere "West Side Story".

Labākais režiors:

Kenets Brana "Belfast";

Džeina Kempione "The Power of the Dog";

Megija Gilenhola "The Lost Daughter";

Stīvens Spīlbergs "West Side Story";

Denī Vilnēvs "Dune"