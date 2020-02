Pārsteigums 'Oskara' ceremonijā – labākās filmas balvu saņem dienvidkorejiešu 'Parazīts'

Šā gada ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" kā labākā filma saņēmusi dienvidkorejiešu sociālā drāma "Parasite" ("Parazīts"). Tas ir pirmais gadījums, kad galvenajā kategorijā uzvar filma, kas nav angļu valodā, turklāt balvai pieteikta ārvalstu filmas kategorijā.

Kā jau iepriekš tika prognozēts, tai ticis arī labākās ārvalstu filmas "Oskars", bet tas veidotājs Džūnho Bona (Bong Joon-ho) saņēmis divus "Oskarus" – gan kā labākais režisors, gan oriģinālā scenārija autors.

Filmas "Parazīts" stāstā ir divas ģimenes – viena ļoti nabadzīga, kura cenšas savilkt kopā galus, taču izdomas bagāta, lai iefiltrētos otrajā ģimenē, kurā naudas netrūkst. Abas ģimenes satiekas brīdī, kad galvenais varonis Kivo izliekas par angļu valodas skolotāju un izlemj iesaistīt visu savu ģimeni.

Filma jau iepriekš saņēmusi virkni apbalvojumu, tai skaitā Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zaru" un "Zelta globusu" kategorijā "Labākā ārvalstu filma".

Kategorijā "Labākais aktieris" uzvarējis Hoakins Finikss (Joaquin Phoenix) par jukušā ļaundara Džokera atveidojumu filmā "Joker" ("Džokers"). Lai gan aktierim šī bija jau ceturtā "Oskara" balvas nominācija, uzvaras laurus viņš plūcis pirmo reizi.

Savukārt labākas aktrises gods ticis Renē Zalvēgerei par Džudijas Gārlandas atveidojumu filmā "Judy" ("Džūdija"). Šis ir aktrises otrais "Oskars" – iepriekšējo viņa saņēma 2004. gadā kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" par darbu filmā "Cold Mountain" ("Aukstais kalns").

Kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" pie "Oskara" balvas tikusi Lora Derna (Laura Dern) par darbu filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts"), savukārt kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" pie laurus plūcis Breds Pits par darbu Kventina Tarantino filmā "Once Upon a Time in Hollywood".

Filma "Joker" ("Džokers") saņēmusi "Oskara" balvu par labāko mūziku, kuras autore ir islandiešu čelliste un komponiste Hildura Gudnadotira (Hildur Gudnadóttir), arī pērn plašu rezonansi raisījušā seriāla "Černobiļa" skaņu celiņa autore. Atgādinām, ka māksliniece iepriekš vairākkārt ir koncertējusi Rīgā.

Pie "Oskara" balvas ticis arī Eltons Džons par dziesmu "(I'm Gonna) Love Me Again". Tā skan biogrāfiskajā filma "Rockman" par paša Eltona Džona jaunību un skatuves karjeras aizsākumiem.

Melnā komēdija "Jojo Rabbit" ("Trusis Džodžo") tikusi pie "Oskara" par labāko adaptēto scenāriju, bet kā labākā animācijas filma ar balvu novērtēta "Toy Story 4" ("Rotaļlietu stāsts 4").

Filma "1917" saņēmusi balvas vairākās tehniskajās kategorijās – par skaņu un jau daudzu kritiķu slavēto operatora darbu. "1917" saņēmusi "Oskaru" arī par labākajiem vizuālajiem efektiem.

Filma "Bombshell" ("Skandāls") novērtēta ar "Oskaru" par labāko friziera-grimētāja veikumu, savukārt par skaistākajiem kostīmiem balvu saņēmusi filma "Little Women" ("Mazās sievietes").

