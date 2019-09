Pārsteigums Venēcijā – 'Zelta lauvu' kā labākā filma saņēmusi Toda Filipsa 'Džokers'

Sestdien, 7. septembrī, Venēcijas starptautiskā kinofestivāla galveno balvu – "Zelta lauvu" – saņēmusi Toda Filipsa (Todd Philips) jaunākā filma "Joker" ("Džokers"), tādējādi kļūstot par pirmo supervaroņu filmu, kas saņēmusi šo apbalvojumu. Savukārt "Sudraba lauvu" kā labākais režisors un lielo žūrijas balvu saņēmis Romāns Polaņskis par filmu "An Officer and a Spy".

Toda Filipsa filma "Joker" ir pazīstamā Betmena stāsta prīkvels un vēsta kā Džokers kļuvis par ļaundari un Betmena lielāko ienaidnieku. Jau drīzumā pēc pirmizrādes Venēcijas kinofestivāla programmā kritiķi paziņojuši, ka, iespējams, šī ir pirmā suprevaroņu tēmai veltītā filma, kas varētu saņemt arī "Oskara" balvu kā labākā filma.

Filma "Jocker" vēsta par Artūru Fleku – neizdevušos komiķi, kurš tērpies klauna kostīmā klīst pa Gothemas pilsētu un nemitīgi sastopas ar vardarbību. Fleks pamazām zaudē veselo saprātu, transformējoties par ļaundari Džokeru. Galvenajā lomā – aktieris Hoakins Fīnikss.

Kā pēc pirmizrādes raksturojuši kritiķi, Fīnikss ļaunajam komiksu varonim ir piešķīris jaunu seju. Iepriekš Džokeru ar panākumiem uz lielā spēlējuši arī Džareds Leto un Hīts Ledžers.

Saņemot balvu, režisors Tods Filipss pauda pateicību "Warner Bros." studijai par "došanos ārpus komforta zonas". Viņam uz skatuves pievienojās arī titullomas atveidotājs Hoakins Fīnikss.

"Bez Hoakina Fīniks nebūtu šīs filmas. Viņš pats kvēlākais, spožākais un atvērtākais lauva, ko zinu. Paldies, ka uzticēji man savu milzīgo talantu," sacīja režisors.

Savukārt žūrijas balvu un "Sudraba lauvu" ieguvušā Polaņska filma "An Officer and a Spy" ir stāsts par 19. gadsimta beigu Franciju un vienu no sava laika lielākajiem politiskajiem skandāliem – "Dreifusa afēru". Tā aizsākās 1894. gada 15. oktobrī, kad Parīzē aizdomās par spiegošanu Vācijas labā arestēja un ieslodzīja artilērijas virsnieku Alfrēdu Dreifusu. Tikai 1906. gadā tika pierādīts, ka liecības šajā lietā tika safabricētas Dreifusa ebreju izcelsmes dēļ un viņš tika atbrīvots.

Pats Polaņskis uz Venēcijas kinofestivāla apbalvošanas ceremoniju nebija ieradies.

Venēcijas kinofestivāla noslēguma ceremonijā tika pasniegti arī Volpi kausi labākajam aktierim un aktrisei, kurus saņēma itāļu aktieris Luka Marinelli par Mārtina Īdena lomu filmā "Martin Eden" un Ariana Askaride par Silvijas lomu franču drāmā "Gloria Mundi".

Jau ziņots, ka 76. Starptautiskais Venēcijas kinofestivāls notika no 28. augusta līdz 7. septembrim.