Vairāk nekā 20 nozīmīgākie pasaules kinofestivāli apvienojušies, lai Covid-19 globālās pandēmijas laikā izveidotu bezmaksas filmu programmu – jaunu, kopīgu festivālu "We Are One: A Global Film Festival".

Kā zināms, pandēmijas dēļ šobrīd ir atcelti vai pārcelti vairāki filmu festivāli, tai skaitā Kannu kinofestivāls, kam vajadzēja notikt no 12. līdz 23. maijam.

Tiešsaistes filmu festivāls ilgs 10 dienas – no 29. maija līdz 7. jūnijam, piedāvājot gan pilnmetrāžas spēlfilmas, gan īsfilmas, dokumentālo kino, diskusijas, utt.

Virtuālajā festivālā "We Are One: A Global Film Festival" apvienojušies Kannu kinofestivāls, Sandensas kinofestivāls, Toronto, Berlīnes, Tribekas un Venēcijas starptautiskie kinofestivāli, Anesī animācijas filmu festivāls, Karlovi Varu dokumentālā kino festivāls, un citi kino industrijā nozīmīgi festivāli.

Ikviens skatītājs būs aicināts ziedot Pasaules Veselības organizācijai Covid-19 apkarošanai.

"Esam lepni pievienoties saviem partnerfestivāliem, lai izceltu patiešām īpašas filmas un talantus, stāstniecības nianses no visas pasaules un katra festivāla mākslinieciskās personības," teikts Kannu kinofestivāla paziņojumā.

Precīza festivāla programma tiks publicēta, tuvojoties pasākumam "We Are One: A Global Film Festival" "Youtube" kanālā.