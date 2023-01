Pasaules turnejas dēļ pārtrauc Madonnas autobiogrāfiskās filmas uzņemšanu

Pēc popmūzikas karalienes Madonnas pasaules turnejas izziņošanas pārtraukta viņas autobiogrāfiskās filmas uzņemšana, vēsta britu medijs "The Guardian".

Iepriekš bija plānots, ka galvenajā lomā filmā būs redzama aktrise Džulija Gārnere ( Julia Garner), bet režisores krēslā sēdīsies pati Madonna.

Darbs pie filmas aktieru atlases un scenārija izstrādes sākās jau 2020. gadā. Tā tapa studijas "Universal Pictures" paspārnē. Filmas darba nosaukums pagaidām ir "Little Sparrow" jeb "Mazais zvirbulēns". Bija plānots, ka filma vēstītu par Madonnas 40 gadu ilgo karjeru un ietekmi mūzikā, kino un modē.

Kā vēsta "Variety", "Universal" filmas plānus atcēla uzreiz pēc Madonnas turnejas izziņošanas šī gada 18. janvārī. Kā iepriekš ziņots, popmūzikas karaliene dosies pasaules turnejā, faniem piedāvājot savu lielāko un labāko hitu programmu. Tomēr neoficiāli avoti medijam "Variety" pavēstījuši, ka patiesībā filmas iecere tikusi atcelta jau pērn, vēl krietnu laiku pirms turnejas izziņošanas.

Līdz šim ne "Universal Pictures", ne pati Madonna nav snieguši nekādus komentārus par filmas atcelšanu.

Iepriekš topošā filma bija izpelnījusies mediju uzmanību ar ilgo un smago galvenās lomas aktrises meklēšanas procesu. Pretendentēm bija jāpiedalās gan 11 stundu ilgos horeogrāfijas mēģinājumos, gan lomas lasījumos un vokāla pārbaudēs. Turklāt atlases procesu vadījusi un kontrolējusi pati Madonna.

Pirms tika izlemts, ka filmā Madonnu spēlēs Gārnere, uz lomu pretendējušas arī aktrise Florence Pju (Florence Pugh), seriāla "Euphoria" zvaigzne Aleksa Demija (Alexa Demie), kā arī popzvaigznes Bebe Rexha un Sky Ferreira.

Tāpat "Variety" zināms, ka pati Madonna labprāt vēlētos filmu uzņemt, neskatoties uz "Universal" lēmumu.

Jau ziņots, ka Madonnas lielāko hitu turneja sāksies 2023. gada 15. jūlija Vankūverā, Kanādā un turpināsies dažādās pilsētās Ziemeļamerikā. Šīs turnejas daļas noslēgums gaidāms 7. oktobrī Lasvegasā.

Savukārt Eiropas koncerti sāksies 2023. gada 14. oktobrī Londonā. Plānots, ka dziedātāja ar savas 40 gadu ilgās karjeras hitiem fanus priecēs arī Kopenhagenā, Stokholmā, Barselonā, Lisabonā, Parīzē, Milānā, Berlīnē un citās Eiropas pilsētās. Turneja noslēgsies 1. decembrī Amsterdamā.

Kopumā Madonna šajā turnejā uzstāsies 35 Eiropas un Ziemeļamerikas pilsētās.

Madonna (1958) debijas albumu izdeva 1983. gadā un kopš tā laika ir kļuvusi par vienu no visslavenākajām popzvaigznēm uz planētas. Māksliniece jau četras desmitgades ir pazīstama ar atklātiem un pārdrošiem dziesmu tekstiem, videoklipiem un koncertiem, kā arī vizuālo tēlu. Karjeras laikā Madonna izdevusi 14 albumus, no tiem jaunākais "Madame X" iznāca 2019. gadā. Madonna sevi realizējusi arī kino gan filmējoties, gan režisējot, gan arī producējot filmas. Dziedātāja 26 reizes tikusi nominēta "Grammy" balvai, no tām septiņas reizes balvu saņēmusi. Tāpat dziedātāja tikusi godalgota ar "Zelta globusu" gan kā aktrise, gan filmas mūzikas autore, saņēmusi visdažādāko kategoriju MTV balvas un citus apbalvojumus.