No šīs piektdienas, 19. augusta, režisora Aika Karapetjana jaunākā spēlfilma "Sema ceļojumi" ar nosaukumu "Squeal" tiks izrādīta ASV un Kanādas kinoteātros, kā arī dažādās straumēšanas platformās. Vienlaikus ASV kritiķi un kino blogeri, kuriem bija iespēja skatīt filmu vēl pirms tās oficiālās izplatīšanas kinoteātros, jau izcēluši filmas stāsta unikalitāti, aktiermeistarību un vizuālo kvalitāti.

ASV filmu iespējams redzēt jau no šīs piektdienas kinoteātros Losandželosā un Ņujorkā, kā arī straumēšanas platformā "Apple TV". Vēršot uzmanību, uz ko skatītājam jābūt gatavam, apmeklējot filmu, režisors Aiks Karapetjans stāsta: "Skatītājam, ejot uz filmu, jābūt pilnīgi brīvam no jebkādiem priekšstatiem. Nevajag neko gaidīt. Jāatdodas tikai un vienīgi tam, ko redzat uz ekrāna. Jāaizmirst sevi un savu dzīvi, kas bijusi pirms seansa. Manuprāt, tieši tad arī filma nostrādā. Tā ir ļoti ironiska, tāpēc arī prasa nedaudz atbrīvoties no dažādiem kompleksiem un priekšstatiem."

Filma uz Latvijas kinoteātru ekrāniem nonāks jau šī gada 8. septembrī. "Man liekas, ka šī ir tāda filma, kāda īsti Latvijā nav bijusi. Mūsu uzdevums bija lauzt priekšstatus par to, kas ir komēdija un kas nav. Tas bija nopietns profesionāls uzdevums visai komandai – radīt filmu, kas paliek atmiņā, kuras humoru uztvers skatītājs pasaulē un Latvijā. Tas, ka filma jau pandēmijas sākumā pasaules pirmizrādi piedzīvoja Amerikas lielākajā žanru filmu festivālā "Fantastic Fest", veiksmīgi sāk savu ceļu ASV un vēl aizvien tiek izrādīta dažādos Eiropas kinofestivālos, apliecina, ka filmas stāsts ir pietiekami konvertējams, un mēs patiesi priecāsimies to beidzot parādīt arī Latvijā," atklāj producents Gints Grūbe.

ASV kritiķi vairākkārt atzīmējuši, ka režisors Aiks Karapetjans kopā ar scenārija līdzautoru, scenāristu Aleksandru Rodinovu un operatoru Jurģi Kminu radījuši melnās komēdijas pasaku, kas iedvesmu smēlusi Homēra "Odisejā".

"Tiem, kuriem leģenda par Odiseju ir sveša, der atgādināt, ka filmas varones Kirkes vārds ir ņemts no grieķu dievietes. Satiekoties ar Odiseju un viņa ceļojumu kompanjoniem, dodoties mājup pēc Trojas kara, Kirke pārvērš vīrieti par cūku, lai tas paliktu ar viņu. Cūkas ir viens no svarīgākajiem filmas elementiem, tomēr, skatītājiem būs jāgaida līdz filmas pirmizrādei, lai uzzinātu, vai Sems beigās kļūs par vienu no viņām, vai atradīs ceļu uz mājām," tā par filmu raksta ASV kino ziņu portāls "Screen Rant".

Filmā "Sema ceļojumi" galveno lomu atveido Eiropas kino populārais beļģu aktieris Kevins Jansens, kurš filmējies tādās Eiropā un pasaulē pēdējos gados zināmās filmās kā režisores Koralijas Feržē "Atriebība" un Kristiana Volkmana "Slepenā istaba", kas iepriekš demonstrētas arī Latvijas kinoteātros.

Filmā lomas atveido Laura Siliņa, Aigars Vilims, Juris Bartkevičs un Normunds Griestiņš. Filmas operators ir Jurģis Kmins, galvenais mākslinieks – Jurģis Krāsons, grima māksliniece – Maija Gundare, kostīmu māksliniece – Liene Dobrāja, producenti – Gints Grūbe un Inese Boka-Grūbe.

Filma pasaules pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada novembrī Amerikas lielākajā žanra filmu festivālā "Fantastic Fest" Ostinā (Teksasā, ASV). Tāpat tā pirmizrādi piedzīvojusi arī Ostendes kinofestivālā Beļģijā. Filma demonstrēta arī Taipejas filmu festivālā Taivānā, Starptautiskajā Klīvlendas filmu festivālā (ASV), Stambulas filmu festivālā Turcijā, festivālā Kosmorama Norvēģijā un Hāpsalu Šausmu un fantāzijas filmu festivālā HOPFF Igaunijā.

Rudenī to demonstrēs Briseles filmu festivālā, kā arī Luksemburgā "CinEast" festivālā. Jau ziņots, ka filma "Sema ceļojumi" izpelnījusies arī ietekmīgā televīzijas tīkla "HBO Europe" ievērību – tas iegādājies filmas demonstrēšanas tiesības, tādējādi apliecinot latviešu filmas kinematogrāfisko un saturisko vērtību.