Pasniegs Eiropas kinoakadēmijas balvas; starp nominantiem arī Signe Baumane

Sestdien, 10. decembrī, Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā tiks pasniegtas Eiropas kinoakadēmijas balvas. Kā ziņots, šogad uz nozīmīgo kino apbalvojumu pretendē arī latviešu režisore Signe Baumane, kuras filma "Mans laulību projekts" ir nominēta kategorijā "Labākā animācijas filma".

Ceremonija notiks koncertzālē un konferenču centrā "Harpa" un to tiešraidē varēs skatīties Eiropas kinoakadēmijas mājaslapā. Sākums – 21.15 pēc Latvijas laika. Ceremonijas tiešraide tiks translēta arī uz lielā ekrāna kinoteātrī "Splendid Palace", ļaujot skatītājiem to baudīt gandrīz kā klātienē.

Eiropas kinoakadēmijas balvas šogad tiks pasniegtas 35. reizi. Uzvarētāji 26 kategorijās tiek noteikti balsojumā, kurā piedalās 4400 Eiropas Kinoakadēmijas biedri. 16 no šo kategoriju uzvarētājiem jau ir nosaukti iepriekš, bet 10 kategorijās balvas tiks pasniegta pasākumā. Ceremoniju klātienē Reikjavīkā apmeklēs apmēram 600 lūgto viesu, arī Eiropas Kinoakadēmijas biedri no Latvijas

Kā minēts, šogad uz balvu pretendē arī "Mans laulību projekts". Filma, kas tiek pieteikta kā animācijas mūzikls pieaugušajiem, Latvijas pirmizrādi piedzīvoja Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanā un saņēma nedalītu skatītāju sajūsmu un stāvovācijas. Tā tikusi nominēta arī Latvijas Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps".

Pasaules pirmizrādi Signes Baumanes darbs piedzīvoja prestižajā Traibekas filmu festivālā Ņujorkā, tā izrādīta arī animācijas žanram būtiskajā Ansī festivālā Francijā, un saņēmusi starptautisku uzmanību arī citos nozares pasākumos.

Jāatzīmē, ka balvai dokumentālo filmu kategorijā ir nominēta arī lietuviešu režisora Manta Kvedaraviča filma "Mariopolis 2", kas tapa no režisora safilmētā materiāla krievu okupantu karaspēka aplenktajā Ukrainas pilsētā Mariupolē. Kvedravičs tika nogalināts, bet filmu pabeidza viņa kolēģi un līdzgaitnieki.

Eiropas kinoakadēmijas balvas nominanti.

Labākā Eiropas filma:

"Alcarràs" (Spānija/Itālija);

"Close" (Beļģija/Francija/Nīderlande);

"Corsage" (Austrija/Luksemburga/Vācija/Francija);

"Holy Spider" (Dānija/Vācija/Zviedrija/Francija);

"Triangle of Sadness" (Zviedrija/Vācija/Francija/Apvienotā Karaliste).

Labākā Eiropas komēdija:

"Cop Secret" (Islande);

"The Good Boss" (Spānija);

"The Divide" (Francija).

Labākā Eiropas pilnmetrāžas animācijas filma:

"Little Nicholas – Happy As Can Be" (Francija, Luksemburga);

"My Love Affair With Marriage" (Latvija, ASV, Luksemburga);

"My Neighbors' Neighbors" (Francija);

"No Dogs Or Italians Allowed" (Francija, Itālija, Beļģija, Šveice, Portugāle);

"Oink" (Nīderlande, Beļģija).

Labākā Eiropas dokumentālā filma:

"A House Made Of Splinters";

"Girl Gang";

"Mariupolis 2";

"The Balcony Movie";

"The March On Rome".

Labākais Eiropas režisors:

Lūkass Donts (Lukas Dhont; Close);

Marija Kreicere (Marie Kreutzer; Corsage);

Jeržijs Skoļimovskis (Jerzy Skolimowski; Eo);

Ali Abasi (Ali Abbasi; Holy Spider);

Alise Diopa (Alice Diop; Saint Omer);

Rūbens Ēstlunds (Ruben Östlund; Triangle Of Sadness).

Labākā Eiropas aktrise:

Vikija Krīpsa (Vicky Krieps; Corsage);

Zara Amira Ebrahimi (Zar Amir Ebrahimi; Holy Spider);

Lea Seidū (Léa Seydoux; One Fine Morning);

Penelope Krusa (Penélope Cruz; Parallel Mothers);

Meltema Kaptana (Meltem Kaptan; Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush).

Labākais Eiropas aktieris

Pols Meskals (Paul Mescal; Aftersun);

Edenā Dambrīns (Eden Dambrine; Close);

Eliots Krosē Hovs (Elliott Crosset Hove; Godland);

Pjerfrančesko Favino (Pierfrancesco Favino; Nostalgia);

Zlatko Buričs (Zlatko Burić; Triangle Of Sadness).

Visu kategoriju nominanti atrodami Eiropas kinoakadēmijas mājaslapā.