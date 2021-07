Paula Ķestera filmas projekts 'Spridzinātājs' piedalās Karlovivaru starptautiskajā kinofestivālā

28. jūlijā sākas 55. Starptautiskā Karlovivaru kinofestivāla industrijas programma, kuras sadaļā "Eastern Promises" izvēlēts arī jaunā režisora Paula Ķestera un scenārija autora Gata Mūrnieka topošās pilnmetrāžas krimināldrāmas projekts “Spridzinātājs”, kas piedalās industrijas programmas sadaļā “Works in Development – Feature Launch.” Sadarbībā ar Centrāleiropas Midpoint Filmu Institūtu Eiropas filmu producentiem un izplatītājiem šajā programmā tiek prezentētas deviņas jaunu spēlfilmu projektu idejas no dažādām Eiropas valstīm, tostarp no Latvijas, Izraēlas, Lietuvas, Itālijas, Igaunijas, Čehijas, Melnkalnes un Horvātijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filma “Spridzinātājs” ir balstīta 1997. gada vasaras notikumos, kad nacionālistiskas organizācijas dalībnieki neveiksmīgi mēģināja uzspridzināt Uzvaras pieminekli Rīgā, un bojā gāja divi tās dalībnieki. Filmas scenārijs ir autoru interpretācija par spridzināšanas dalībniekiem un iesaistītajiem, un sekām, ko tik radikāla rīcība var atstāt uz ģimenes locekļiem un viņu tālāko dzīvi.

Pagājušā gada decembrī "Spridzinātāja" radošā komanda izturēja konkursu un ieguva iespēju 6 mēnešus pilnveidot savu projektu starptautiski atzītu ekspertu pārraudzībā Midpoint Institūta scenāriju attīstīšanas programmas ietvaros.

Karlovivaru kinofestivāla industrijas sadaļa šogad notiek gan attālināti, gan klātienē, un ar topošo filmas projektu tajā iepazīstinās filmas režisors un scenārists Pauls Ķesteris, scenārija autors Gatis Mūrnieks un filmas producente Inese Boka-Grūbe.

Karlovivaru kinofestivāla industrijas sadaļa ir viens no nozīmīgākajiem forumiem Eiropā, kas notiek paralēli filmu festivāla programmai un, kas ir laba iespēja pievērst uzmanību jaunajiem autoriem un Eiropā topošajiem kinostāstiem.

Projekts iecerēts kā trīs valstu kopražojums, un jau šobrīd filmas “Spridzinātājs” projekta attīstīšanu atbalsta fonda Creative Europe Media, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Nacionālais Kinocentrs. Filma top sadarbībā starp Latvijas filmu studijām “Film Office Latvia” un “Mistrus Media”.

Režisoram Paulam Ķesterim šī būs pirmā pilnmetrāžas spēlfilma. 2021. gadā tapa režisora dokumentālā īsfilma “Pārceltuve” (LTV programmā “Latvijas kods”), bet spēles īsfilma “Dīva” tika apbalvota 2021. gada Starptautiskajā Maskavas īsfilmu festivālā "Moscow Shorts". Pauls Ķesteris absolvējis Tallinas universitātes Filmu un mediju skolu, Latvijas Kultūras Akadēmiju un bijis Berlīnes Starptautiskā kinofestivāla "Talent Campus" dalībnieks.

Scenārija autoram Gatim Mūrniekam šī ir debija kino. Līdz šim viņš strādājis vadošajā reklāmas aģentūrā Maskavā, kur daudzkārt apbalvots par scenāriju rakstīšanu un filmēšanu. 2017. gadā Gata Mūrnieka radīto kampaņu aviokompānijai "S7 Airlines" atzina par labāko Krievijā, bet šī gada martā Francijā uzņemtā F1 reklāma "Renault Tribute To Alpine" nominetā 4 kategorijās "Berlin Commercial" festivālā.