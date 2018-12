Pāvels Pavlikovskis un filma 'Aukstais karš' triumfē Eiropas kinoakadēmijas ceremonijā

Spānijas pilsētā Seviļā 15. decembra vakarā pasniegtas Eiropas kinoakadēmijas balvas labākajām filmām, režisoriem, aktieriem un aktrisēm. Šogad par Eiropas labāko filmu atzīta poļu režisora Pāvela Pavlikovska filma "Cold War" (Aukstais karš), savukārt pats filmas autors ticis pie labākā režisora un scenārija autora balvām.

Viņš filmas stāstu veidojis, iedvesmojoties no patiesiem notikumiem savu vecāku jaunībā. "Cold War" pamatā ir mīlasstāsts, kas uzplaukst pēckara laikā Polijā, sastopoties ar skarbo, politiskās varas diktētās dzīves realitāti. Filma kopš 7. decembra ir iekļauta arī Latvijas kinoteātru repertuārā.

Eiropas kinoakadēmijas balvu kā labākā aktrise saņēma Joanna Kuliga, kura filmā "Cold War" atveido galveno sieviešu lomu. Viņa pagodinošo mirkli neizbaudīja, jo nevarēja uz ceremoniju ierasties. Kuligas vietā balvu režisors Pavlikovskis.

Atgādinām, ka līdzīgu triumfu 2014. gadā Pavlikovskis piedzīvoja ar savu filmu "Ida", kas kā labākā Eiropas filma tika godalgota Rīgā uz Nacionālās operas skatuves. Vēlāk režisors par šo darbu saņēma arī ASV kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākā filma svešvalodā".

Eiropas labākās komēdijas balva piešķirta satīriskajam darbam "Death of Stalin" (Staļina nāve), kas vēsta par 1953. gadu, laiku, kad mirst Staļins un valdības kuluāros aizsākas vēl nebijušu cīņu par varu.

Par Eiropas labāki animācijas filmu atzīta Raula de la Fuentes un Damjena Nenova "Another Day of Life", savukārt labākās īsfilmas balva tikusi Sārai Faierai par darbu "The Years".

Kategorijā "Labākais aktieris" uzvarēja itālis Marčello Fonte par galveno lomu filmā "Dogman" (Dogmens). Par nelielās suņu frizētavas īpašnieka lomu režisora Mateo Garrones filmā aktieris jau ticis arī pie balvas Kannu kinofestivālā.

Eiropas atklājuma balva "Prix FIPRESCI 2018" šogad piesķirta filmai "Girl" (Meitene) un jaunajam beļģu režisoram Lūkasam Dontam, kurš savā kinodarbā piedāvā stāstu par 15 gadus veco Laru, kura alkst kļūt par balerīnu. Diemžēl daba viņu apveltījusi ar zēna ķermeni.

Grieķu izcelsmes franču režisors Kosta Gavrs tika godināts ar īpašu Goda balvu kā "režisors un personība ar spēcīgu politisko viedokli, kas iemantojusi auditorijas cieņu visā pasaulē". Savukārt ar balvu par mūža ieguldījumu Eiropas kino tika sveikta spāņu aktrise Karmena Maura.

Pie pagodinošas balvas tika arī populārais britu aktieris Ralfs Fainss, kurš saņēma godalgu par Eiropas ieguldījumu pasaules kinematogrāfā.

Ar īpašu runu – veltījumu mājās arestā esošajam krievu režisoram Kirilam Serebreņņikovam un Krievijā ieslodzītajam ukraiņu dokumentālistam Oļegam Sencovam uzstājās Eiropas kinoakadēmijas amatpersonas – režisore Agneška Holanda un producents Maiks Daunijs.

Ar pilnu balvas saņēmēju sarakstu var iepazīties Eiropas kinoakadēmijas mājaslapā.

Eiropas kinoakadēmijas balvas šogad tika pasniegtas 31. reizi. Atgādinām, ka 2014. gadā prestižā ceremonijā notika Rīgā.