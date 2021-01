Pēc kļūdaina paziņojuma atsauc ziņu par aktrises Tanjas Robertsas nāvi

Amerikāņu aktrise Tanja Robertsa, par kuras nāvi 4. janvārī ziņoja pasaules lielākie mediji, tomēr esot dzīva, presei paziņojis aktrises dzīvesbiedrs. Tiesa, piebilstot, ka ilgi tas tā nebūs.

Tādi mediji kā BBC, CNN un virkne daudzu citu par aktrises aiziešanu mūžībā ziņoja, atsaucoties uz viņas publicistu un senu draugu Maiklu Pingelu, kurš savukārt šo ziņu bija saņēmis no Tanjas Robertsas vīra Lensa O'Braiena.

Tomēr, izrādās aktrises dzīvesbiedrs publicistam bija teicis – "izskatās, ka drīz būs beigas".

Jau ziņots, ka Tanja Robertsa tika hospitalizēta 24. decembrī, kad bija zaudējusi samaņu pie savas mājas Kalifornijā. Aktrise bija devusies rīta pastaigā ar suņiem.

Tanja Robertsa, īstajā vārdā Viktorija Lī Blūma, karjeru sāka kā modele, bet 70. gadu vidū tika pie savas pirmās kino lomas. Viņa filmējusies tādās filmās kā "The Beastmaster", "Sheena: Queen of the Jungle", kā aŗī virknē televīzijas seriālu, tai skaitā populārajā "Charlie's Angels" un komēdijseriālā "That 70s Show". Taču viņas slavenākā loma ir Bonda meitene 1985. gada Bonda filmā "A View to a Kill" ar ar Rodžeru Mūru aģenta 007 lomā.