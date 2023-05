Pēc tikšanās ar pāvestu Martins Skorsēze plāno uzņemt filmu par Jēzu

Pēc nupat notikušā Kannu kinofestivāla leģendārais amerikāņu režisors Martins Skorsēze devies ceļojumā uz Itāliju, kur ticies ar Romas pāvestu Francisku un paziņojis, ka uzņems filmu par Jēzu, raksta žurnāls “Variety”.

Romas katoļu baznīcas galvas un vairāku mākslinieku un rakstnieku satikšanās laikā pāvests aicinājis radošos cilvēkus veltīt sevi visam, ko cilvēks dzīvo, jūt un pārcieš, radīt harmoniju un skaistumu.

"Esmu atbildējis uz pāvesta aicinājumu vienīgajā man zināmā veidā – izdomājot un rakstot scenāriju filmai par Jēzu," paziņojis Skorsēze. Viņš norādīja, ka tā varētu būt nākamā filma, pie kuras viņš strādās.

Thank you to Martin #Scorsese for accepting the invitation to join us of La Civiltà Cattolica and Georgetown University - along with his wife and daughter - in the meeting of 40 poets and writers from different Countries with #PopeFrancesco