Pērn kinoteātros visvairāk skatītā filma bijusi Kairiša 'Pilsēta pie upes'

Nacionālais Kino centrs tradicionāli janvārī apkopojis iepriekšējā gada statistikas datus filmu nozarē, un globālās pandēmijas ietekme ir acīmredzama – provizoriskie dati liecina, ka samazinājies skatītāju skaits kinoteātros un pieaudzis straumēšanas platformu apmeklējums. Tomēr, ņemot vērā gada sākumu, kā arī vasaras mēnešus, kad kinoteātrus varēja apmeklēt ierobežots skatītāju skaits, apkopotie dati liecina, ka visvairāk skatītā filma uz lielajiem ekrāniem bijusi Viestura Kairiša "Pilsēta pie upes".

Filma pirmizrādi piedzīvoja 2020. gada 11. janvārī – divus mēnešus pirms pandēmijas ārkārtējās situācijas sākuma. "Pilsēta pie upes", kas vēsta par kādas Latgales mazpilsētas daiļkrāsotāju Ansi un viņa likteni Otrā pasaules kara laikā, kino izrādīšanas vietās pulcējusi vairāk nekā 70 000 skatītāju.

Otrajā vietā ir Andreja Ēķa adaptētā komēdija "Klases salidojums 2" – vairāk nekā 46 000 skatītāju. Un tikai trešajā vietā ārvalstu filma – ASV un Japānas kopražojuma ģimenes filma "Soniks: Filma / Sonic The Hedgehog" – vairāk nekā 43 000 skatītāju.

Apmeklētāko filmu desmitnieku noslēdz Dzintara Dreiberga spēlfilma "Dvēseļu putenis" (2019), kuru arī 2020. gadā vēl kinoteātros noskatījušies vairāk nekā 24 000 skatītāju; tādējādi "Dvēseļu putenis" Latvijas apmeklētāko filmu sarakstā iekļūst jau otro gadu pēc kārtas.

Pandēmijas izraisīto Holivudas kinoindustrijas satricinājumu dēļ ir pieaudzis Eiropas filmu apmeklējums Latvijas kinoteātros – no 33,25% 2019. gadā līdz 42,04% 2020. gadā. Tomēr apmeklētāko filmu desmitniekā pārējās ir ASV ražotas filmas, tai skaitā jau tradicionāli –pilnmetrāžas animācijas filmas visai ģimenei – "Ledussirds 2 / Frozen 2", "Maskētie spiegi / Spies in Disguise" un "Troļļi 2 / Trolls World Tour".

2020. gadā visvairāk apmeklēto Latvijas filmu sarakstu turpina režisores Ilzes Burkovskas-Jakobsenas dokumentālā animācijas filma "Mans mīļākais karš", kuru kopš septembra pirmizrādes kinoteātros klātienē apmēram 300 seansos paspējuši noskatīties apmēram 12 000 skatītāju.

Nacionālais Kino centrs janvārī apkopojis ziņas no visām kinoizrādīšanas vietām Latvijā par darbības rezultātiem aizvadītajā gadā, un kinoteātriem 2020. gads bija īpaši smags – pirmās ārkārtējās situācijas laikā no marta vidus tika slēgti kinoteātri visā valstī, vēlāk kino izrādīšanas vietās tika ierobežots apmeklētāju skaits, gada nogalē tās atkal tika slēgtas. Tāpēc kinoteātru apmeklētāju skaits 2020. gadā sasniedzis tikai apmēram trešdaļu no 2019. gada kopskaita (aptuveni un provizoriski rēķinot, gandrīz 900 000 apmeklējumi 2020. gadā pret vairāk nekā 2 700 000 apmeklējumiem 2019. gadā).

Kā informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, neskatoties uz smagu gadu kino nozarei, kinoteātru statistikā Latvijas filmu popularitāte nav kritusies, salīdzinot ar 2019. gadu, – vispārējā piedāvājumā Latvijas kino "tirgus daļa" joprojām ir apmēram 20 % .

Kopumā 2020. gadā kinoteātros demonstrēta 41 Latvijas filma, no tām 15 pirmizrādes, pārējās uzņemtas 2019. gadā vai vēl senāk – piemēram, aktīva kinodzīve vēl nav beigusies vairākām Simtgades filmām (repertuāra statistikā tiek iekļautas filmas, kas demonstrētas vairāk nekā trīs seansos). Jāatgādina, ka vairāku filmu producenti 2020. gadā plānotās pirmizrādes pārcēla uz 2021. gadu, cerot, ka kinoizrādīšanas situācija normalizēsies.

Atsevišķa statistikas sadaļa ir Latvijas filmu nekomerciālā izrādīšana, kuru klātienes seansos organizē apvienība "Kinopunkts" un Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekts "Kino visiem un visur Latvijā", 2020. gadā 405 Latvijas kino izrādīšanas vietās uz apmēram 3000 seansiem sapulcinot apmēram 68 000 skatītāju (aptuveni puse no 2019. gada apmeklētāju skaita).

Nesen publiskotais, pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma veiktais Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums (ŠEIT) liecina, ka 2020. gadā kardināli mainījušās Latvijas iedzīvotāju iespējas un ieradumi apmeklēt kultūras pasākumus klātienē – pandēmijas ierobežojumu apstākļos apmēram 35 % iedzīvotāju filmas biežāk skatījušies mājas ekrānos. Ilustrējot faktu, ka strauji pieaug kultūras patēriņš internetā, pētījuma autori uzsver, ka visizteiktāk pieaugusi Latvijas filmu skatīšanās tiešsaistē – 2018. gadā to bija darījuši tikai 16% iedzīvotāju, bet 2020. gada laikā jau 48%.

Arī filmu nozares statistika atspoguļo šo pieaugumu, lai gan komerciālās straumēšanas platformas savu statistiku parasti neatklāj un Nacionālais Kino centrs var apkopot tikai portāla "filmas.lv" datus. Šajā portālā 2020. gadā reģistrēti 794 000 apmeklējumi (par 261 000 vairāk, nekā 2019. gadā) un skatītāji pie ekrāniem kopā pavadījuši 66 810 stundas (vairāk nekā 2783 diennaktis). Populārākie atsevišķie pasākumi portālā "filmas.lv" 2020. gadā bija Līgo svētku tiešsaistes festivāls "Latvijas filmas visā pasaulē", 4. maija Latvijas filmu maratons un Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" nominēto filmu programma, bet visa gada garumā pastāvīgu popularitāti izpelnās sadaļa "Kino skolās", kuras lietderība īpaši pieaug attālinātās mācīšanās laikā.

Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma rezumē: "2018. un 2019. gadi Latvijā kinoteātru apmeklētības un Latvijas filmu popularitātes ziņā bija labākie Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas. 2020. gada apmeklētības rādītāju kritums atspoguļo pandēmijas destruktīvās ietekmes uz tradicionālo kinoizrādīšanas modeli – filmu izrādīšanu kinoteātros. Tomēr priecē fakts, ka saglabājusies Latvijas filmu popularitāte un tirgus daļa, kaut kopīgais skatītāju skaits objektīvu iemeslu dēļ ir mazāks. Statistikas dati atspoguļo arī kinoskatīšanās paradigmas izmaiņas – strauji palielinājies filmu skatītāju skaits tiešsaistes platformās, to pierāda arī Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidotās nekomerciālās platformas "filmas.lv" popularitāte."