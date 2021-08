Romantiskā komēdija “Saki Jā” kļuvusi par pirmo latviešu spēlfilmu, kas pieredzējusi savu pirmizrādi kinoteātros pēc to atvēršanās. No piektdienas, 13. augusta, filma skatāma kinoteātros visā Latvijā.

"Saki Jā" ir mūsdienīgs jauniešu attiecību, draudzības un mīlas stāsts. Jaunais un talantīgais Tālis, atgriezies no veiksmīga ārzemju brauciena, kur viņam ir iespēja turpināt tēva aizsākto biznesu, ir gatavs kāzām ar savu dzīves mīlestību Zani. Jauniešu draugi jau sākuši organizēt greznas kāzas un viss liekas tik optimistiski, ja vien Tāļa tēvs, uzzinājis par gaidāmo notikumu, neuzstādītu Tālim ultimātu - vai nu bizness vai kāzas.

Vakar, 12. augusta pievakarē kinoteātrī “Forum Cinemas” spēlfilmas “Saki Jā” radošā grupa kopā ar lūgtajiem viesiem svinēja pirmizrādi. Ņemot vērā valstī izsludinātos epidemoloģiskos ierobežojumus, pirmizrādes pasākums bija klusāks kā parasti ierasts, tomēr gaisotne bija atkal prieka un pozitīvu emociju pilna.

Producente Linda Krūkle norāda: “Filmas pirmizrāde bija iecerēta pusgadu iepriekš - Valentīndienā, un šobrīd it kā mazliet ar nokavēšanos, no 13. augusta mums no jauna ir iespēja satikties ar kino skatītājiem. Par mīlestību taču var runāt jebkad, tas vienmēr ikkatrai paaudzei savās dzīves situācijās būs aktuāli. Un īpaši šī brīža apstākļos pozitīvas jūtas un emocijas – tas ir nepieciešams gan mums, gan skatītājiem.”

Filmas režisors Māris Martinsons par ideju filmas veidošanā un aktieru ansambli: “Pēc abām spēlfilmas “Jaungada taksometrs” daļām, vēlējos ko turpināt šajā žanrā un radās “Saki Jā!’’ - stāstu par mīlestību, draudzību un attiecībām jauniešu vidū, kad tas viss ir tik trausls un sakāpināts. Man vienmēr ir bijis interesanti filmēšanas procesā iesaistīt ne vien profesionālus aktierus, bet arī cilvēkus, kam ir bijis sapnis par lielo ekrānu. Tā man iepriekš izveidojās jau patstāvīga sadarbība ar Nauri Brikmani un Lauri Reiniku. Sevi brīnišķīgi pieteica Anna Lieckalniņa. Un ar “Saki Jā!” turpināju šo savu nu jau tradīciju: pirmajā lielajā kino lomā sevi pārliecinoši pieteica Evelīna Parkere. Tas ir tik aizraujoši strādāt ar cilvēkiem, kas ļoti vēlas sevi pierādīt, ienesot filmēšanas laukumā ko jaunu. Viņi ir atvērti un patiesi, ar sava veida svaigumu ekrāna priekšā. Un mani aizrauj sinerģija, kas veidojas filmēšanas laukumā, mijoties profesionālu aktieru darbam un tiem, kam vien pirmā pieredze kino."

Influencere un aktrise Evelīna Pārkere pēc pirmizrādes ir atklāta: “Šī man bija pirmā pieredze un esmu ļoti pateicīga par doto iespēju. Es ceru, ka tā nav arī pēdējā. Pēc filmas noskatīšanās viennozīmīgi varu pateikt, ka tas man radījis vēl lielāku degsmi atgriezties filmēšanas laukumā. Šobrīd es arī ceru, ka skatītāji atgriezīsies kinoteātros, jo tieši “Saki Jā” ienes sen kāroto pozitīvismu un kaut uz mirkli ieslīgt bezrūpībā”.

Filmas aktieru ansambli veido Lelde Dreimane un Jurijs Djakonovs, Evelīna Pārkere, kurai šī ir debija uz lielajiem kinoekrāniem, un mūziķis, improvizators Nauris Brikmanis.

Filmā piedalās arī Kaspars Zāle, Jurģis Spulenieks, Artis Robežnieks, Dita Lūriņa - Egliena, Andris Bulis, Mārtiņš Egliens, Ieva Adamss un citi.