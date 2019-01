Piecas lieliskas sieviešu režisētas filmas, kas netika nominētas 'Oskaram'

22. janvārī Losandželosā tika nosaukti ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominanti, kuru līderos izvirzījušās divas filmas – "Roma" un "Favorīte" – ar sievietēm galvenajās lomās, taču kategorijā "Labākais režisors" visi nominanti ir vīrieši – Spaiks Lī, Jorgos Lantimos, Adams Mikkijs, Alfonso Kuarons un Pāvels Pavļikovskis.

Kopš 1929. gada, kad sāka pasniegt "Oskara" balvas, sievietes šajā kategorijā nominētas vien piecas reizes – Līna Vertmillere par filmu "Septiņas skaistules" (Seven Beauties), Džeina Kempione par "Klavierēm" (The Piano), Sofija Kopola par "Pazudis tulkojumā" (Lost in Translation"), Katrīna Bigelova par "Sapieri" (The Hurt Locker, par ko viņa balvu arī saņēma) un Grēta Gerviga par "Laiks lidot" (Lady Bird).

Pēc šī gada nomināciju paziņošanas sociālajos tīklos izraisījās diskusijas par to, kāpēc jau atkal starp nominantiem nav nevienas sievietes vārda.

Kā "ārkārtīgu vilšanos" situāciju raksturoja Apvienotās Karalistes organizācijas "Sievietes kino un televīzijā" priekšsēdētāja Liza Takere. "Tas vienkārši pierāda, cik daudz darba mums vēl darāms, un nudien lūzt sirds, ka Akadēmija jau atkal nav ievērojusi izcilus darbus," viņa sacīja BBC ziņām.

Uz izteikumiem, ka filmas ir jāvērtē pēc to kvalitātes, ne pēc to veidotāju dzimuma kvotām, Takere atbildēja: "Ir grūti noticēt, ka 91 gada laikā tikai piecas sievietes ir paveikušas ko lielisku. Mēs nelūdzam kādu īpašu attieksmi... Mēs neapstrīdam, ka visas nominētās filmas ir lieliskas, bet vai tās ir labākās?"

Savukārt medija "Variety" žurnālists Kristofers Teiplijs rakstīja, ka, iespējams, sieviešu režisētās filmas "Oskaru" sezonā nesaņem tikpat lielu reklāmas atbalstu no studijām kā vīriešu režisētās filmas.

"Veids, kā cilvēki tiek nominēti, ir dziļi politisks process. Nauda, kas ir kampaņu pamatā... Tā vēl aizvien ir veco labo zēnu spēle," pauda Takere.

Uz šī dzimumu nevienlīdzības problemātikas viļņa Lielbritānijas raidsabiedrība BBC apkopojusi piecas lieliskas sieviešu režisētas filmas, kas netika nominētas ne šī gada labākās filmas, ne labākā režisora "Oskaram".