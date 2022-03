Piešķirtas 'Zelta avenes' gada sliktākajām filmām

ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" pasniegšanas ceremonijas priekšvakarā tradicionāli noskaidrotas arī gada sliktākās filmas un vājākiem aktierdarbi, piešķirot pat īpašu balvu "Zelta aveni". Šogad balva pasniegta 10 kategorijās.

Lielāko "Zelta aveņu" skaitu izpelnījusies filma – mūzikls "Diana", saņemot visai apkaunojošo godalgu piecās kategorijā, tai skaitā galvenajā – "Sliktākā filma". Filma, kas būtībā ir nofilmēts Brodvejas mūzikls, šķetina visai pasaulei labi zināmo britu troņmantnieka prinča Čārlza un viņa sievas, princeses Diānas dzīvesstāstu un problēmātiskās attiecības. Mūziklu piedāvā straumēšanas platforma "Netflix". Ja "Netflix" veikums par šo pašu tēmu – seriāls "The Crown" ("Kronis") pēc katras jaunas sezonas izlaišanas izpelnās slavas vārdus un jau ir savācis krietnu daudzumu dažādu balvu, tad mūzikls "Diana" ticis vien pie nievām, izsmiekla un nu arī pie "Zelta avenes".

Sliktākās aktrises "aveni" saņēmusi titullomas spēlētāja Džeanna de Vāla (Jeanna de Waal), otrā plāna aktrises "Zelta avene" tikusi Džūdijai Kajai (Judy Kaye), kura mūziklā spēlē gan karalieni Elizabeti II, gan vēsturiski romantisko romānu rakstnieci Barbaru Kārtlandu (Barbara Cartland).

Protams, bez savas "Zelta avenes" nav izticis "Diana" veidotājs Kristofers Ešlijs (Christopher Ashley), kuram piešķirta sliktākā režisora balva. Tāpat "Zelta avenes" piešķīrēji lēmuši, ka mūziklam – filmai ir vissliktākais scenārijs.

Savukārt trīs "Zelta avenes" saņēmusi filma "Space Jam: A New Legacy", turpinājums 1996. gada filmai "Space Jam". Līdzīgi kā pirmajā filmā, arī šajā basktebola zvaigzne nonāk multeņu varoņu pasaulē un sākas piedzīvojumi, un sporta kaislības. Ja 90. gadu filmā bija redzams Maikls Džordans, tad jaunajā versijā kopā ar animācijas filmu zvaigznēm basketbolu spēlē Lebrons Džeimss, diemžēl aktierspēlē ne pārāk veiksmīgi, jo viņš novērtētas ar "Zelta aveni" kā sliktākais aktieris. Papildu tam "avene" viņam tikusi arī kategorijā "Sliktākais ekrāna pāris" – kā norāda žūrija – tas ir ar jebkuru no filmā redzamajiem multeņu varoņiem. Tāpat filma novērtēta kā vissliktākais kādas citas filmas turpinājums.

Kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" šoreiz kaunā kritis Džareds Leto, kuram "Zelta avene" piešķirta par Paolo Guči atveidojumu filmā "House of Gucci".

Šogad ieviesta arī īpaša kategorija "Brūsa Vilisa 2021. gada vissliktākā loma", kurā nominētas visas astoņas filmas ar viņa piedalīšanos, kas iznākušas 2021. gadā. Uzvara un "Zelta avene" – lomai filmā "Cosmic Sin".

Atgādinām, ka pirmās "Zelta avenes" 1980. gada sliktākajām filmām tika pasniegtas balvas dibinātāja publicista Džona Vilsona nama dzīvojamajā istabā. Ceremonijā klāt bijuši vien trīs cilvēki. Tradīcija šajos gados vērsusies plašumā. Pēdējos gados par "Zelta avenes" filmām balso aptuveni 650 žurnālisti no 45 ASV štatiem un 19 citām valstīm, bet par nominantiem un balvas saņēmējiem ziņo lielākie mediji – BBC, CNN un citi. Uzvarētājiem tiek pasniegta apzeltīta plastmasas figūriņa 5 ASV dolāru vērtībā, tomēr retais ir drosmīgs ierasties pasākumā un saņemt šo balvu.

Sliktākā filma:



"Diana the Musical" (The Netflix Version)

Sliktākais aktieris:



Lebrons Džeimss filmā "Space Jam: A New Legacy"

Sliktākā aktrise:



Džeanna de Vāla "Diana the Musical"

Sliktākā aktrise otrā plāna lomā:



Džūdija Kaja "Diana the Musical"

Sliktākais aktieris otrā plāna lomā:



Džareds Leto "House of Gucci"

Brūsa Vilisa 2021. gada vissliktākā loma (īpašā kategorija):

"Cosmic Sin"

Sliktākais ekrāna pāris:



Lebrons Džeimss un jebkurš filmā "Space Jam: A New Legacy" redzamais multeņu varonis



Sliktākais rimeiks, kopija vai turpinājums:



"Space Jam: A New Legacy"



Sliktākais režisors:



Kristofers Ešlijs "Diana the Musical"

Sliktākais scenārijs:

"Diana the Musical"