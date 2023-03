Piešķirtas 'Zelta avenes' sliktākajām filmām, aktieriem un aktrisēm

ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" pasniegšanas priekšvakarā, sestdien, 11. martā, izvēlētās arī pērnā gada sliktākās filmas, aktieri un aktrises, piešķirot tām īpašas balvas - "Zelta avenes".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Galveno "Zelta aveni" kategorijā "Sliktākā filma" saņēmusi režisora Endrjū Dominika biogrāfiskā drāma "Blonde" par leģendāro aktrisi Merilinu Monro. Tāpat filma tikusi pie balvas par sliktāko scenāriju. "Netflix" paspārnē tapusī kinolente bija šī gada "Zelta aveņu" nomināciju līdere, kopumā uz balvu pretendējot astoņās kategorijās.

Savu negodu saņēmis arī "oskarotais" aktieris Toms Henkss, kurš ticis pie balvas kategorijā "Sliktākais aktieris otrā plāna lomā" par Elvisa Preslija menedžera pulkveža Toma Pārkera lomu filmā "Elviss". Šis ekrāna darbs viņam sarūpējis vēl vienu "Zelta aveni" - kategorijā "Sliktākā kombinācija uz ekrāna", kas formulēta šādi "aktieris Toms Henkss, viņa lateksa seja un absurdais akcents".

Līdz ar šīs balvas iegūšanu Toms Henks ir pievienojies tām ekrāna zvaigznēm, kas saņēmušas gan "Oskara" balvu par izcilu aktiermeistarību, gan arī "Zelta aveni" par visai apšaubāmu veikumu uz lielā ekrāna.

Jāpiebilst, ka viens no cienījamākajiem Holivudas meistariem bija izpelnījies nomināciju arī kategorijā "Sliktākais aktieris" par tēvoča Džepeto lomu Disneja studijas filmas "Pinokio" ("Pinocchio") rimeikā. (Nejaukt ar Giljermo del Toro "Pinocchio"). Šajā kategorijā sliktāks izrādījās Džareds Leto, kuram "Zelta avene" piešķirta par galveno lomu filmā "Morbiuss".

Šogad "Zelta avenes" rīkotājiem nācās arī piešķirt apkaunojošo balvu pašiem sev. Līdz ar nomināciju izziņošanu šī gada janvārī plašu kritiku izpelnījās fakts, ka "Sliktākās aktrises" kategorijā bija nominēta 12 gadus vecā Raiena Kīra Armstronga (Ryan Kiera Armstrong). Pēc sašutuma viļņa medijos un sociālajos tīklos jaunā aktrise no nominantu saraksta tika izņemta, "Zelta avenes" organizatori viņai publiski atvainojās un nolikumā ieviesa punktu, ka balvai drīkst nominēt vien 18 gadu vecumu sasniegušas personas.

Armstrongas vietā "Zelta avenes" organizatori nominēja paši sevi un arī šajā kategorijā pasludināja sevi par uzvarētājiem.

Jau pieminētais Disneja "Pinokino" saņēma "Zelta aveni" kā sliktākais rimeiks, savukārt par sliktākajiem režisoriem atzīti mūziķi Machine Gun Kelly un Mod Sun par abu kopīgi veidoto filmu "Good Mourning".

Savukārt pie balvas "Aveņu atpestīšana" ticis aktieris Kolins Farels. Šo "aveni" piešķir māksliniekam, kurš no "Zelta aveņu" nominantu sarakstiem nonāk "Oskaru" kategorijās. Farelam balva piešķirta, pieminot faktu, ka 2004. gadā aktieris saņēma "Zelta avenes" nomināciju par Maķedonijas Aleksandra atveidojumu vēsturiskajā drāmā "Alexander", bet šogad ir viens no reālākajiem "Oskara" balvas pretendentiem par lomu filmā "Inišerinas banšī" (The Banshees of Inisherin).

"Zelta avenes" tiek pasniegtas kopš 1980. gada. Paši organizatori balvu sauc par "Oskara" neglīto brālēnu un tā tradicionāli tiek pasniegta dienu pirms prestižās ASV Kinoakadēmijas ceremonijas.

Pirmoreiz balvas sliktākajām filmām tika pasniegtas pirms vairāk nekā 40 gadiem," dibinātāja publicista Džona Vilsona nama dzīvojamajā istabā. Ceremonijā klāt bijuši vien trīs cilvēki. Tradīcija šajos gados vērsusies plašumā. Pēdējos gados par "Zelta avenes" filmām balso aptuveni 650 žurnālisti no 45 ASV štatiem un 19 citām valstīm, bet par nominantiem un balvas saņēmējiem ziņo lielākie mediji – BBC, CNN un citi.

Uzvarētājiem tiek pasniegta apzeltīta plastmasas figūriņa 5 ASV dolāru vērtībā, tomēr retais ir drosmīgs ierasties pasākumā un saņemt šo balvu.

"Zelta avene 2022"



"Sliktākā filma":



"Blonde";

"Good Mourning";

"The King's Daughter";

"Morbius";

"Pinocchio".

Sliktākais režisors:



Machine Gun Kelly & Mod Sun - "Good Mourning";

Džads Apatovs (Judd Apatow) - "The Bubble";

Endrjū Dominiks (Andrew Dominik) – "Blonde";

Deniels Espinoza (Daniel Espinosa) – "Morbius";

Roberts Zemekis (Robert Zemeckis) – "Pinocchio".

Sliktākais aktieris:

Džareds Leto (Jared Leto) – "Morbius";

Pīts Deividsons (Pete Davidson) – "Marmaduk" (tikai balss);

Toms Henkss (Tom Hanks) – "Pinocchio";

Machine Gun Kelly - "Good Mourning";

Silvestrs Stallone (Sylvester Stallone) – "Samaritan".



Sliktākā aktrise:

"Zelta avenes" komanda par kategorijā "Sliktākā aktrise" pieļauto kļūdu;



Brausa Dallasa Hovarda (Bryce Dallas Howard) - "Jurassic World Dominion";

Daiena Kītona (Diane Keaton) - "Mack & Rita";

Kaja Skoldelario (Kaya Scodelari) - "The King's Daughter";

Alīsija Silverstona (Alicia Silverstone) - "The Requin".

Sliktākais aktieris otrā plāna lomā:

Toms Henkss (Tom Hanks) – "Elvis";

Pīts Deividsons (Pete Davidson) - "Good Mourning";

Ksavjē Semjuels (Xavier Samuel) – "Blonde";

Mod Sun - "Good Mourning";

Evans Viljamss (Evan Williams) – "Blonde".

Sliktākā aktrise otrā plāna lomā:

Adrija Arjona (Adria Arjona) – "Morbius";

Fan Bingbing- "The 355" un "The King's Daughter";

Lorēna Brako (Lorraine Bracco) – "Pinocchio" (tikai balss);

Penelope Krusa (Penelope Cruz) - "The 355";

Mira Sorvino - "Lamborghini: The Man Behind the Legend".

Sliktākā kombinācija uz ekrāna:

Aktieris Toms Henkss, viņa lateksa seja un absurdais akcents – "Elvis";

Visi vēsturiskie tēli no sagrozītās Baltā nama guļamistabas ainas - "Blonde";

Režisors Endrjū Dominiks un viņa problēmas ar sievietēm – "Blonde";

Machine Gun Kelly un Mod Sun - "Good Mourning";

Abi filmas "365 Days" turpinājumi.

Sliktākais rimeiks, kopija vai turpinājums:



"Pinocchio";

"Blonde";

"365 Days: This Day" un "The Next 365 Days";

"Firestarter";

"Jurassic World Dominion".

Siktākais scenārijs:

"Blonde";



"Good Mourning";

Jurassic World Dominion";

"Morbius";

"Pinocchio".