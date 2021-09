Ņujorkas filmu festivāla atklāšanā 24. septembrī pirmizrādi piedzīvojusi vairākas "Oskara" balvas saņēmušā (kopā ar brāli Ītanu Koenu) režisora Džoela Koena filma "The Tragedy of Macbeth" - jauna versija par Viljama Šekspīra lugu "Makbets".

Galvenajās lomās melnbaltajā filmā redzami arī vairākkārt "oskarotie" aktieri Denzels Vašingtons un Fransisa Makdormana.

Īsi pēc pirmizrādes filma jau saņēmusi slavinošas atsauksmes un nodēvēta par vienu no mūsdienu spožākajām Šekspīra varas traģēdijas interpretācijām.

"Makbetu daudzi aktieri ir spēlējuši kā tirānu, savukārt citi - kā vāju vīrieti, ar ambīciju aizmiglotu prātu un manipulatīvu sievu. Vašingtons savu varoni atklāj dziļāk, padarot ievainojanu, neaizsargātu no paša šaubu mākoņa viņa prātā," raksta "Hollywood Reporter".

"Džoels Koens mums piedāvā monohromu murgu ledus aukstumā," tā raksta "The Guardian", filmai piešķirot maksimālo novērtējumu - piecas zvaigznes.

Jāpiebilst, ka šī ir Džoela Koena pirmā filma, ko viņš veidojis bez sava brāļa Ītana līdzdalības. Līdz šim brāļi Koeni kopā bija radījuši 18 filmas.

Plašākam skatītāju lokam filma "The Tragedy of Macbeth" būs pieejama tikai gada nogalē, kad to no 25. decembra atsevišķos seansos izradīs kinoteātros, savukārt no 2022. gada 14. janvāra tā būs pieejama "AppleTV+"