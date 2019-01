21. janvārī pulksten 21.10 LNT kanālā pirmizrādi piedzīvos dokumentālā īsfilma, kas atklās, kā tapa barikāžu piemiņai veltītā un baznīcu arhitektūrā unikālā Doma baznīcas vitrāža "Ar degsmi par brīvu Latviju", portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

1991. gadā Latvija, uzsākot nevardarbīgu pretošanās kustību, atguva savu neatkarību. Viena no nozīmīgākajām pretošanās vietām bija Doma laukums, kur tieši 13. janvārī iedzīvotāji sāka veidot barikādes, kurt ugunskurus un sargāt savu parlamentu. Biedrības "Ascendum" un Rīgas Doma 2012. gadā aizsāktā kustība "Mans Doms" pirms pieciem gadiem izsludināja konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs varēja iesniegt savu ideju jaunajai Doma vitrāžai, kas būtu veltīta šīm barikādēm – vienam no nozīmīgākajiem notikumiem mūsu brīvvalsts vēsturē. Konkursā pārliecinoši uzvarēja jaunā latviešu arhitekta Kriša Zilgalvja un mākslinieka Dzintara Zilgalvja koncepcija "Ar degsmi par brīvu Latviju".

Rezultātā tapa stikla skulptūra, kas no pagājušā gada janvāra ikvienam apskatāma Doma baznīcas Marijas kapelā un no Doma laukuma. Vitrāža ir unikāls notikums pasaules baznīcu arhitektūrā – tas ir 4,6 metru augsts viena lējuma stikls, kāds līdz šim nekad vēl nav radīts, turklāt tā vienlaikus ir skatāma no abām pusēm, ir trīsdimensionāla, kā arī vitrāžas vizuālais baudījums mainās atkarībā no saules atrašanās vietas un spilgtuma.

Dokumentālā filma "Ar degsmi par brīvu Latviju" rādīs gan 1991. gada barikāžu notikumus, gan tiem veltītās skulptūras radīšanas procesu – no idejas līdz tās atklāšanai 2018. gada janvārī. Filmu producējusi biedrība "Ascendum", savukārt tās konceptu radījusi žurnāliste Ilze Dobele, kas jau kopš kustības "Mans Doms" pirmsākumiem ir tās vēstnese. "Filma ir stāsts par apņēmību un spēku saglabāt degsmi par brīvu Latviju arī vairāk nekā 25 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, radot vitrāžu, kas būs vēstures liecība nākamām paaudzēm. Šo degsmi mēs, "Ascendum" un "Mans Doms" pārstāvji, izjutām Kriša Zilgalvja vitrāžas idejā, cilvēkos, kuri šo projektu palīdzēja virzīt, un visos, kuri ziedoja līdzekļus tās izveidošanai," stāsta Ilze Dobele.

"Stikla skulptūra Doma baznīcas logā ir atgādinājums ikvienam no mums un īpaši jaunajai paaudzei par mūsu tautas drosmi un varēšanu. Atgādinājums, ka brīvība ir trausla un nebūt ne pašsaprotama, bet to var iegūt un noturēt ar ticību un uzdrošināšanos. Arī vitrāžas "Ar degsmi par brīvu Latviju" unikālais mākslinieciskais risinājums ir brīvas valsts priekšrocība un mākslinieku uzdrošināšanās, ko realizēt ļāvusi ārzemēs gūta un uz Latviju pārvesta pieredze. Rezultātā tapis kas pasaulē nebijis – lielākā stikla skulptūra vienā lējumā. Mēs šo skaisto stāstu vēlējāmies nodot plašākai sabiedrībai, un autore Ilze Dobele ar režisori Ievu Stadi to lieliski izdara," atzīst biedrības "Ascendum" valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce.