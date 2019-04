Pirmizrādi piedzīvos filma par Latvijas un Lielbritānijas sadarbību Latvijas Neatkarības kara laikā

Liepājā, kur pirms 100 gadiem Lielbritānijas karakuģi sargāja Latvijas Pagaidu valdību, 17. aprīlī pirmizrādi piedzīvos Kārļa Lesiņa dokumentālā īsfilma "Sabiedrotais", kas vēstīs par Latvijas un Lielbritānijas sadarbību Latvijas Neatkarības kara laikā 1918. un 1919. gadā, portālu "Delfi" informē Lielbritānijas vēstniecības pārstāvji.

26 minūtes garā filma stāsta par situāciju pēc Pirmā pasaules kara, kad jaundibinātajai Latvijas valstij nācās iesaistīties politiskā un militārā cīņā par savu pastāvēšanu. Latvijas neatkarības izcīnīšanā nozīmīga loma bija Rietumu sabiedroto (Lielbritānijas, Francijas un ASV) atbalstam. Pirmā Latvijas neatkarības cīņu norisēs iesaistījās Lielbritānija, kuras karakuģi Latvijas piekrasti sasniedza 1918. gada decembrī.

Filmas scenārija pamatā ir vēsturiski dokumenti, tostarp Lielbritānijas militārās misijas vadītāja Ostina Kīnena un britu diplomāta Herberta Granta Vatsona ziņojumi Lielbritānijas valdībai par situāciju Latvijā, arī citas vēsturiskas liecības. Filmas vizuālo stāstu veido notikumu inscenējumi, fotoattēli un kinohronikas. Filmas scenārija autors – Matīss Gricmanis.

"Filmā aplūkotais vēstures periods ir ļoti komplicēts. To visu padarīt cilvēkam no malas saprotamu un skaidru bija tiešām liels izaicinājums. Otrs uzdevums, par ko bija jādomā, bija, kā to parādīt, jo 1919. gada video arhīvi ir trūcīgi, lai gan beigās izrādījās, ka tie tomēr ir, turklāt lieliskā kvalitātē. Mums bija ekskluzīva iespēja tos filmā arī ielikt. Lai nebūtu tikai arhīvi, mēs nolēmām strādāt ar inscenējumiem. Un trešais bija animācijas, kas ļauj ļoti ātri, koncentrētā veidā skatītājam izskaidrot notikumus," klātesošajiem pastāstīja filmas režisors Kārlis Lesiņš.

"Tas ko mēs mēģinājām filmā saturiski ielikt ir fakti, notikumi, arhīvi un vēsturiskās liecības, par kurām mēs uzreiz neiedomājamies, kad runājam par brīvības cīņām," papildināja filmas producents Dominiks Jarmakovičs.

"Lai arī mūsu galvenais mērķis bija izgaismot Lielbritānijas lomu Latvijas cīņā par neatkarību, mēs vēlējāmies arī dot savu pienesumu tās sarežģītās situācijas izpratnē, kurā Latvija atradās pēc Pirmā Pasaules kara beigām, kad tikko iegūtā brīvība bija jānosargā. Tādēļ filma pievēršas arī kopējai militārajai un politiskajai situācijai Latvijā, kā arī ikdienas dzīvei. No vēstures liecībām, ko mēs filmā centāmies iedzīvināt, ir skaidrs, ka Lielbritānija un Latvija bija cieši sabiedrotie pirms 100 gadiem, un tāpat tas ir arī šodien," teica Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons.

Filmas pirmizrāde paredzēta 17. aprīlī Liepājā, kur pirms 100 gadiem aktīvi noritēja sadarbība starp Lielbritāniju un Latvijas Pagaidu valdību, kura vairākus mēnešus bija patvērusies uz kuģa Saratov Lielbritānijas karakuģu apsardzībā.

Filmu plānots izrādīt Rīgā un reģionos. Plašāka informācija par seansiem tuvākajā laikā būs pieejama Lielbritānijas vēstniecības Facebook lapā (@britishembassyriga).