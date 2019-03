Pirmizrādi piedzīvos filma par Lielbritānijas lomu Latvijas cīņā par neatkarību

Sadarbībā ar vēsturniekiem un radošo nozaru pārstāvjiem tapusi dokumentālā filma par Lielbritānijas lomu Latvijas cīņā par neatkarību, kuras pirmizrāde gaidāma pavasarī, preses konferencē žurnālistiem pastāstīja filmas režisors Kārlis Lesiņš.

Lielbritānijas vēstniecība Latvijā šogad īstenos divus ar Latvijas simtgadi saistītus projektus, kas plašākai publikai ļaus uzzināt vairāk par vēstures posmu, kurā Lielbritānijas politiskais un militārais atbalsts kļuva par nozīmīgu balstu Latvijai tās cīņā par brīvību un neatkarību.

Filmu studijas "Lokomatīve" veidotā dokumentālā filma "Sabiedrotais. Lielbritānijas loma Latvijas cīņā par neatkarību 1918. un 1919. gadā" pirmizrādi piedzīvos pavasarī. Lesiņš atzīmēja, ka tika mēģināts stāstu veidot iespējami vienkāršu un saprotamu, tomēr tajā ir milzīgs faktu apjoms, tādēļ skatītājiem varētu būt grūti izsekot līdzi visiem filmā ietvertajiem notikumiem. Šī iemesla dēļ tika meklēti risinājumi, lai stāsts būtu vizuāli ļoti izteiksmīgs.

Filmas producents Dominiks Jarmakovičs sacīja, ka visi filmā esošie citāti oriģinālvalodā ir oriģināli transkripti. "Tas bija interesanti, ka, veidojot filmu, ir iespēja gremdēties notikumos, kas tajā laikā norisinājās," piebilda producents.

Tāpat saistībā ar attiecīgā laika posma notikumiem būs skatāma izstāde "Nosargāt brīvību. Lielbritānijas militārais un diplomātiskais atbalsts Latvijai 1918.–1920. gadā", kas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tiks atklāta rudenī. Izstādes dizainere Anete Krūmiņa norādīja, ka izstādes stāsts ir par Lielbritānijas iesaisti 1919. gada notikumos, īpaši, par Lielbritānijas flotes atrašanos Baltijas jūras ūdeņos.

Krūmiņa skaidroja, ka izstādes stāstu veidoja Kara muzeja vēsturnieki, izmantojot materiālus no muzeja, LNB, vēstniecības un sadarbības partneriem Lielbritānijā. Viņa vērsa uzmanību, ka viena no izstādes sadaļām būs laika līkne, jo attiecīgā laika posma stāsts ir sarežģīts. Izstādi papildinās arī ekskursijas. Izstāde būs skatāma no 16. oktobra līdz 20. novembrim.

Tikmēr Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, iezīmējot Lielbritānijas lomu Latvijas cīņā par neatkarību minēja, ka Lielbritānijas bija pirmā valsts, kas de facto atzina Latvijas neatkarību. Atbalsts Latvijas neatkarībai šobrīd ir tikpat stingrs kā tas bija pirms 100 gadiem, uzsvēra vēstnieks, piebilstot, ka vēstniecība vēlas izcelt dažas nozīmīgas britu personības Latvijas vēsturē. "Ticu, ka šai kopīgai vēsturei jāsasniedz plaša auditorija, tādēļ centāmies izmantot pēc iespējas radošākus risinājumus," piebilda vēstnieks.

Lielbritānijas Aizsardzības atašejs Gaisa Spēku majors Marks Sapsfords, pievērās 1919. gada rudens notikumiem. Viņš stāstīja par uzbrukumu Lielbritānijas karakuģim HMS Dragon, kurš atbalstīja Latvijas armiju cīņā pret Bermonta karaspēku.

Atbalstot Latvijas armiju, dzīvības zaudēja deviņi britu jūrnieki. Sapsfords norādīja, ka ir izdevies sazināties ar šajā incidentā mirušo britu jūrnieku radiniekiem, kas ir uzaicināti uz oktobrī gaidāmo pasākumu, kad tiks atzīmēti 100 gadi kopš jūrnieku nāves.