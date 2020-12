Pirmizrādi piedzīvos jauna 'Avārijas brigādes' filmiņa – 'Grieķijas dārgumi'

Ziemassvētku brīvdienās no 22. līdz 27. decembrim Nacionālā Kino centra (NKC) portālā "filmas.lv" pirmizrādi visā Latvijā svin jauna sērija no "Avārijas brigādes" piedzīvojumiem Eiropā, režisora Jāņa Cimmermaņa filma "Grieķijas dārgumi". Svētku programmu papildina vēl piecas filmiņas svētku izlasē, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Vairākās kinoskatītāju paaudzēs iemīļotā "Avārijas brigāde", kas trīs vīru sastāvā Latvijā darbojas kopš 90. gadu vidus, nu jau dažus gadus savas raibās dēkas piedzīvo arī citās Eiropas valstīs, un tagad kārta pienākusi Grieķijai – tur nonācis jau no iepriekšējām filmām pazīstamais Pensionārs. Makšķerēdams no laivas, viņš izvelk senu amforu, taču tās apakšdaļa noplīst un iekrīt atpakaļ jūrā. Vecais vīrs sauc palīgā "Avārijas brigādi", trīs vīri ierodas ar savu kuģīti, uzvelk akvalangus un dodas dzelmē pazudušās mantas meklējumos. Tur atrodas dažādi antīki priekšmeti un arī kāda smaga lāde, par kuru ieinteresējas Grieķijas krasta policisti. Pēdīgi "Avārijas brigāde" jūras dzelmē atrod kādu apaļu plāksni ar virspusē iestiprinātu gredzenu. Kad to beidzot izdodas pacelt, notiek negaidītas lietas un atklājas necerēti brīnumi...

Režisora Jāņa Cimmermaņa jaunākā filma "Grieķijas dārgumi" 2020. gada Ziemassvētkos atklāj studijas "Animācijas brigāde" īpašo svētku izlasi, kas skatītājiem visā Latvijā būs pieejama līdz 27. decembrim.

Foto: Kadrs no filmas "Grieķijas dārgumi"

Kopā ar pirmizrādi skatītājiem tiek piedāvātas arī divas iepriekšējās filmas no cikla "Avārijas brigāde Eiropā" – "Londonas brīvdienas" (2019) un "Parīzes noslēpumi" (2018), kurās "Avārijas brigādes" vīri remontē abu galvaspilsētu populārākos tūrisma objektus – pulksteni Lielo Benu un Eifeļa torni. Svētku izlasē ietilpst arī režisores Daces Rīdūzes jaunākās filmas – muzikāls turpinājums Raiņa dzejolim "Zirņa bērni" (2020), kur astoņu mazo zirnīšu piedzīvojumus plašajā pasaulē muzikāli apdarinājis komponists Uldis Marhilēvičs, un "Puteklis" (2018), kur lelles saspēlējas ar īstu zēnu – viņam dzīve šķiet diezgan garlaicīga līdz brīdim, kad lielās tīrīšanas dienā izdodas iepazīties ar grāmatplaukta izglītoto Putekli. Un visbeidzot, neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa ir "piparkūku filmiņa" "Kraukšķītis" (2014), kuras darbība notiek gan Rūķu namiņā, gan piesnigušā mežā tieši Ziemassvētku brīnumu laikā.

Matīsa atgādina, ka portālā "filmas.lv" arī ikdienā ir pieejamas vēl 11 dažādu gadu un dažādu režisoru leļļu filmas no studijas "Animācijas brigāde" – gan "Avārijas brigādes" pirmie piedzīvojumi Eiropā ("Korrida", "Vāsa" un "Tornis", 2012-2015), gan vēl tepat Latvijā ("Tīģeris", 2010), gan režisores Daces Rīdūzes filmas, kas balstītas iemīļotās bērnu rakstnieces un mākslinieces Margaritas Stārastes daiļradē, – "Zīļuks" (2010) un "Sārtulis" (2014), arī Dzidras Rinkules-Zemzares iedvesmotais "Ruksīša ceļojums" (2017). Režisors Māris Brinkmanis skatītājiem piedāvā divas filmas – "Meža sargi" (2015) ir pamācošs stāsts par cīņu ar mežu piemēslotājiem, bet "Vaikiki" (2017) asprātīgi apspēlē tēmu par "svešajiem", sekojot konditorejas veikala plauktos dzimušām jūtām starp brūno kakao bumbuli un balto zefīrmeiteni. Portālā "filmas.lv" var noskatīties arī vienu no pasaulē titulētākajiem leļļu studijas darbiem – režisora Ēvalda Lāča filmiņu "Eži lielpilsētā" (2013), kas saņēma uzreiz divas balvas Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā.

Filmu skatīšanās iespējama tiešsaistē jebkurā laikā bez maksas visur Latvijā, kur vien pieejams interneta pārklājums; ne tikai datora pārlūkprogrammās, bet arī viedtālruņos un planšetdatoros ar jaunākajām iOS un Android operētājsistēmu versijām.