Pirmizrādi piedzīvos pašmāju krimināldrāma par takstistiem 'Maiņa'

Kinoteātrī "Splendid Palace" 17. septembrī notiks pirmā Latvijas filmas pirmizrāde kopš vīrusa izraisītās krīzes sākuma – pie skatītājiem nonāks filmu studijas "Mistrus Media" veidotā spēlfilma "Maiņa", kas tapusi sadarbībā ar "Picture House".

Kā "Delfi" informēja "Mistrus Media" pārstāvji, filma ir latviešu režisora Reiņa Kalviņa debija pilnmetrāžas formātā un tās demonstrēšana sāksies vienlaikus visā Latvijā – filmu varēs skatīties gan lielākajos reģionu kinoteātros, gan arī mazākās Latvijas kino izrādīšanas vietās.

Filma "Maiņa" ir krimināldrāma, kas vēsta par vienas nakts notikumiem jauna taksometra vadītāja Mareka dzīvē (lomā Edgars Ozoliņš). Lai uzturētu dēlu, Mareks naktīs strādā par taksometra vadītāju. No viņa mašīnas tiek nozagta nauda, kuru Mareks ir parādā priekšniekam par sasisto mašīnu, un viņam pēc iespējas ātrāk jāatpelna nozaudētais, tāpēc cerībā atrast ienesīgus klientus viņš dodas uz lidostu un apbraukā Rīgas viesnīcas. Mareks ignorē nerakstītos taksistu pasaules likumus un izjauc trauslo līdzsvaru starp konkurējošām taksometru firmām. Tuvojoties rītam, nozagtā nauda vairs ne tuvu nav viņa lielākā problēma.

Filma vēsta par galvenā varoņa paaudzi, kas dzimusi īsi pirms Latvijas neatkarības, piedzīvojusi neatkarības atgūšanu un pieaugusi 90. gadu pārmaiņu laikā, kad ikviens varēja un mēģināja kļūt par kaut ko citu. Filmas "Maiņa" ideja aptver plašāku paaudzes raksturojumu, parādot, kā jaunajos dzīves apstākļos izvēlējušās dzīvot dažādos laikos augušas paaudzes konkrētā sociālā vidē, liekot aizdomāties par personīgajām izvēlēm krīzes situācijās un morālo vērtību krīzi sabiedrībā.

Filmas režisors ir Reinis Kalviņš, kuram šī ir debijas pilnmetrāžas filma. Reinis Kalviņš ieguvis kino izglītību Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā (2014) un papildinājis zināšanas maģistrantūras studijās Sarajevas Universitātes programmā "Bela Tarr Film Factory" (2016), studiju laikā veidojis īsfilmas "Viņš paņēma pudeli, bet atstāja meiteni", "Blackout" un "Coffee and Cigarettes". Reinis strādājis kā Simtgades filmas "1906" producents, bijis Latvijā uzņemtās somu spēlfilmas "The Hatching" izpildproducents (2019). Ar filmu "Maiņa" Reinis sevi piesaka kā viens no jaunā autorkino pārstāvjiem Latvijas "jaunā viļņa" kinematogrāfijā, piedāvājot Latvijas skatītājam svaigu kinovalodu un stilistisku risinājumu un tādējādi veicinot Latvijas filmu žanrisko daudzveidību.

Foto: Kadrs no filmas

"Ideja par filmu man radās, vēl dzīvojot Sarajevā, kur reizēm sanāca pārvietoties arī ar nelegāliem taksometriem. Paralēli Latvijas medijos parādījās virsraksti par taksistu savstarpējo rēķinu kārtošanu Rīgā un teritoriju sadalījumu pasažieru uzņemšanai lidostā. Sākotnēji izklausījās gandrīz neticami, ka Rīgā 21. gadsimta sākumā vēl pastāv šāds burbulis, kuru nav skārušas pārmaiņas un kur faktiski valda deviņdesmito gadu principi. Interesanti likās doties atmosfēriskā vienas nakts braucienā cauri pilsētai no šāda skatupunkta. Savā ziņa filma ir veltījums tai pilsētas daļai, ar kuru saskaras taksisti, bet kas nav īpaši atvērta skatam no ārpuses", saka filmas režisors Reinis Kalviņš.

Filmas radošajā grupā ietilpst rumāņu izcelsmes operators Džordžs Čipers-Lilemarks (George Chiper-Lillemark), filmas scenāriju rakstījuši Reinis Kalviņš un Aldis Bukšs, montāžas režisors ir Armands Začs, skaņu režisors – Artis Dukaļskis, filmas mākslinieks – Jānis Bijubens, grima māksliniece – Maija Gundare, kostīmu māksliniece – Liene Dobrāja, filmas izpildproducente – Ilze Krūmiņliepa, aktieru atlases režisore – Māra Liniņa, filmas producents – Gints Grūbe. Galveno lomu filmā atveido Edgars Ozoliņš, kurš kopš 2009. gada ir Liepājas teātra aktieris. Edgars iepriekš filmējies Krievijas spēlfilmās "No pieciem līdz septiņiem" (rež. Aleksandrs Kasatkins), "Kvest" (rež. Andrejs Zagiduļins) un "Mantojums" (rež. Vladimirs Šegoļkovs).

"Ir liels prieks, ka ar Reiņa Kalviņa debijas spēlfilmu "Maiņa" pēc ilgāka klusuma atkal varam aicināt Latvijas skatītājus uz kinoteātriem, un dubults prieks, ka to varam darīt ar jauna režisora pirmo filmu. Tas ir stāsts par mūsdienu Rīgas it kā neredzamo kriminālo pusi, par kuras savstarpējām cīņām ikdienā varam lasīt ziņu portālos un avīzēs. Filmas sižets aizgūts no reāliem Latvijas taksistu stāstiem un dokumentāliem notikumiem. Vēl tikai pirms dažiem gadiem 80% taksometru biznesa atradās pelēkajā zonā, un filmas scenārija izveidei izmantoti reāli taksometru šoferu stāsti par viņu ikdienu," atklāj filmas producents Gints Grūbe.

Foto: Kadrs no filmēšanas

Filmu studija "Mistrus Media" veidojusi vairākas godalgotas un starptautiski atzītas Latvijas spēlfilmas - Viestura Kairiša "Melānijas hronika", Dāvja Sīmaņa "Tēvs Nakts", debijas spēlfilmas "Filma" (rež. Ivo Briedis") un "Eva" (rež. Kristiāns Riekstiņš). Šobrīd studijā notiek darbs pie Aika Karapetjana jaunās spēlfilmas "Sema ceļojumi" uzņemšanas un Viestura Kairiša spēlfilmas "Janvāris" sagatavošanas. Rudenī gaidāmas pirmizrādes "Mistrus Media" kopprodukcijas filmām – Alekseja Učiteļa filmai "Cojs" un Šarunas Bartas filmai "Mijkrēslī", kas bija iekļauta 2020. gada Kannu kinofestivāla oficiālajā programmā.